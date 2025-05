5月28日にKアリーナ横浜で行われた音楽授賞式『ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2025 in JAPAN Presented by ZOZOTOWN』にて、timeleszが「ASIA THE PLATINUM」に輝いた。

「ASIA THE PLATINUM」賞に輝いたtimeleszは、IVE・レイから名前が呼びあげられると、一同驚いたように立ち上がり深々とお辞儀、ガッツポーズを見せるメンバーやファンに手を振るメンバーなどそれぞれが喜びを表現し、笑顔で壇上に上がった。

トロフィーを受け取った菊池風磨は「改めまして、timeleszです。すごく素敵な賞をまたいただいてしまって。とにかく今日はいい匂いがするなと思って、なんでこんないい匂いがするんだろうと思ったら、松島(聡)が香水を新しくしてました」と突然メンバー内の秘密(?)を暴露、会場は笑いに包まれた。

その流れで挨拶をした松島は笑顔で「さすがメンバーですね。そんな細かいところまで気付けるのもさすがこのメンバーだからなのかなと思いますけど。本当に改めてこんな素敵な賞をいただけて嬉しいなと思います」と笑顔でスピーチ。そして「新メンバーが加わって再スタートを切ったばかりなのですが、日本のエンターテイメントをこれからもtimeleszなりに盛り上げて行けるように精一杯頑張りたいと思いますので、これからも応援のほどよろしくお願いいたします」と感謝を伝え、会場は割れんばかりの声援に包まれた。

timeleszは本授賞式で「ASEA THE BEST ARTIST」「ASIA THE PLATINUM」の2冠を受賞した。

『ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS』は、アジアを代表するトップアーティストが出演し、世界中のファンと音楽で一つになる授賞式。2024年4月に日本で初開催された。今年は5月28日、29日にKアリーナ横浜で開催されている。(『ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2025 in JAPAN Presented by ZOZOTOWN』/ABEMA K-POPチャンネル)