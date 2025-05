2位:那須

All About ニュース編集部は5月21〜27日、全国10〜60代の男女199人を対象に「かっこいいと思うナンバープレート(関東地方)」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、ナンバープレートでかっこいいと思う栃木県の地名ランキングを紹介します!2位は「那須」でした。那須には、「那須高原」「那須連山」などの有名なスポットがあります。多くの宿泊施設や別荘地がある避暑地として広く認知されていて、皇室の方が静養する御用邸があることでも知られています。

1位:宇都宮

回答者からは「別荘などが多いのでリッチなイメージがあるからです」(40代女性/青森県)、「那須高原には御用邸があるので上品なイメージ」(40代女性/神奈川県)、「閑静で上品なイメージなのでかっこいいから」(30代女性/石川県)などのコメントがありました。1位は「宇都宮」でした。宇都宮市をはじめ、日光市、矢板市などで交付されているナンバーです。餃子が名物グルメに定着していたり、自転車やスポーツが盛んな街となっていたりと注目すべき要素が存在します。回答者のコメントを見ると「『うつのみや』という響きが良い。古風な感じがする」(20代女性/茨城県)、「漢字三文字は、単純にかっこいい。やんちゃなニュースを多く聞くから」(30代男性/群馬県)、「餃子の名産地として有名で、響きも覚えやすくて力強いから」(30代女性/東京都)といった声がありました。※回答者からのコメントは原文ママですこの記事の筆者:All About ニュース編集部 プロフィール「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ?」「どうして?」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。(文:All About ニュース編集部)