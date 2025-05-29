ユーロ圏　１０年債利回り格差　一段と縮小、仏６７、伊９７ｂｐ
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:16時点）（%）
ドイツ　　　　2.569
フランス　　　3.238（+67）
イタリア　　　3.542（+97）
スペイン　　　3.162（+59）
オランダ　　　2.781（+21）
ギリシャ　　　3.291（+72）
ポルトガル　　　3.053（+48）
ベルギー　　　3.089（+52）
オーストリア　2.957（+39）
アイルランド　2.848（+28）
フィンランド　3.019（+45）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）