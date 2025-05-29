ユーロ圏 １０年債利回り格差 一段と縮小、仏６７、伊９７ｂｐ
ユーロ圏 １０年債利回り格差 一段と縮小、仏６７、伊９７ｂｐ
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:16時点）（%）
ドイツ 2.569
フランス 3.238（+67）
イタリア 3.542（+97）
スペイン 3.162（+59）
オランダ 2.781（+21）
ギリシャ 3.291（+72）
ポルトガル 3.053（+48）
ベルギー 3.089（+52）
オーストリア 2.957（+39）
アイルランド 2.848（+28）
フィンランド 3.019（+45）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:16時点）（%）
ドイツ 2.569
フランス 3.238（+67）
イタリア 3.542（+97）
スペイン 3.162（+59）
オランダ 2.781（+21）
ギリシャ 3.291（+72）
ポルトガル 3.053（+48）
ベルギー 3.089（+52）
オーストリア 2.957（+39）
アイルランド 2.848（+28）
フィンランド 3.019（+45）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）