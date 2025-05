「マリメッコ」のフラワースタンドが表参道に出現！テキスタイルで彩られたフォトジェニックな会場でお花をGet

デザインハウス「 Marimekko(マリメッコ) 」は、Spring/Summer 2025コレクションのプリントが会場を鮮やかに彩る『Parade of flowers in Tokyo』を、東京・東急プラザ表参道「オモカド」にて開催中。5月31日(土)と6月1日(日)には、色鮮やかなラッピングフラワーをInstagram登録者へプレゼントする、フラワースタンドがオープンします。マリメッコの世界観が楽しめる、とっておきの空間をのぞいてみませんか?

マリメッコの『Parade of flowers in Tokyo』が表参道で開催「マリメッコ」は、2024年にコペンハーゲンファッションウィークで披露されたランウェイテーマ“Parade of flowers”の世界を、東急プラザ表参道「オモカド」の6階にある『おもはらの森』に再現。Unikko(ウニッコ)、Suvikimppu(スヴィキンプ)、Perenna(ペレナ)などの、ブランドを象徴するフラワープリントを施したフラッグやパラソルが、おもはらの森を色鮮やかに彩っています。開催期間は、6月1日(日)まで。2日間限定のフラワースタンドでお花をもらっちゃお5月31日(土)と6月1日(日)の2日間限定で、マリメッコのロゴ入りラッピングに包まれたお花を先着でプレゼントする、フラワースタンドもお目見えします。ラッピングフラワーをもらいたい方は、事前にマリメッコ日本公式アプリをダウンロードして、会員登録を済ませておいてくださいね。会場に着いたら、会員証画面の“ラッピングフラワー引換クーポン”をスタッフの方に提示し、お花をもらうための交換整理券を受け取りましょう。あとは、整理券に記載された時刻に再来場すれば、“Parade of flowers”をイメージした色鮮やかなラッピングフラワーをゲットできますよ。各日無くなり次第終了となるため、気になる方は早めに訪れてみてくださいね。マリメッコでのお買い物で、スペシャルバッグのプレゼントも5月31日(土)からは、全国のマリメッコストアで税込2万7500円以上ショッピングすると、『Parade of flowers in Tokyo』の開催を記念した、スペシャルバッグをプレゼントする企画も開始されます。これに先駆けて、公式オンラインストアと「マリメッコ 表参道」では、先行配布がスタート。この機会に、空間全体がフォトジェニックなスポットとなった『おもはらの森』を訪れたり、ショップでお買い物を楽しんでみてはいかがでしょうか?「Marimekko」の『Parade of flowers in Tokyo』概要期間: 5月27日(火)〜6月1日(日) ※フラワースタンドは5月31日(土)・6月1日(日)のみ時間:11:00〜18:00場所:東急プラザ表参道 オモカド 6F おもはらの森住所:東京都渋谷区神宮前4-30-3特設ページ:https://www.marimekko.jp/参照元:株式会社ルックホールディングス プレスリリース