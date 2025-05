シンガー・ソングライターの藤原さくらが、デビュー10周年イヤー初となるワンマンライブを開催することが29日、決定した。本公演は、藤原のワンマンライブとしては初となる『ビルボードライブ大阪』と『ブルーノート東京』の2会場で行われる。ビルボードライブでは、2016年の東京公演以来の実施となり、大阪でのワンマンは今回が初。『ブルーノート東京』では、これまで「JAZZ AUDITORIA」のMCやゲストシンガーとして出演してきた藤原が、満を持して行う自身名義の公演となる。アニバーサリーイヤーにふさわしい貴重なステージとなる。

バンドには、アルバム『wood mood』(2024年)をともに制作した石若駿(Dr, Keys)をはじめ、マーティ・ホロベック(Ba)、村岡苑子(Vc)といった同世代の気鋭ミュージシャンが集結。ジャズクラブならではの空間で、食事やドリンクと共に、藤原の音楽世界をじっくり堪能できる一夜となる。なお、きょう29日午後6時より、オフィシャルファンクラブ「Meating」会員向けのチケット先行受付(抽選)がスタート。一般発売は7月4日正午を予定している。■ライブ概要【Sakura Fujiwara Live at Billboard Live OSAKA】日程:2025年8月7日(木)会場:大阪 / ビルボードライブ大阪開場/開演 1st:午後5時/同6時 2nd:午後8時/同9時席種/チケット料金 ※いずれも税込みBOXシート(2人1組のペア販売)2万900円※「BOXシート」の金額は2人分の料金S指定席(1〜4人)9900円R指定席(1〜4人)8800円カジュアルシート(1〜4人)8,800円※1ドリンク付き※「S指定席」「R指定席」「カジュアルシート」の金額は1人あたりの料金【Sakura Fujiwara Live at BLUE NOTE TOKYO】日程:2025年8月19日(火)会場:東京/ブルーノート東京開場/開演 1st:午後5時/同6時 2nd:午後7時45分/同8時30分席種/チケット料金 ※記載の金額は1人あたりの料金、いずれも税込みサイドエリアL(1〜4人)8800円サイドエリアR(1〜4人)8800円アリーナシート(1〜4人)9900円カウンター (2人 or 1人)8800円ボックスシート センター(6人)1万2100円ボックスシート センター(4人)1万2100円ボックスシート ペア(2人)1万2100円ペアシート センター(2人)1万1550円ペアシート L/R(2人)1万1550円サイドボックス(2人)9900円サイドソファー(2人)9900円