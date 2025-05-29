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Photo by Mitsuru Nishimura
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2. Gelato
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TEL¡§052-320-9100
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TEL¡§0570-550-799
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Photo by Mitsuru Nishimura
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2. Gelato
3. EVOLVE
4. PROMISE
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"EVOLVE" in JAPAN
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TEL¡§06-6357-4400
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