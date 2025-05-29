キャンペーン：ProGrade Digitalの全製品が最大25%OFFのセール 5/30（金）から開始
キャンペーン：ProGrade Digitalの全製品が最大25%OFFのセール 5/30（金）から開始
ProGrade Digital Inc.は、5月30日（金）からAmazonの公式ストアで最大25%OFFのセール販売を行う。セール対象は全37製品。
最も割引率が高いのはUSB4対応のポータブルSSD（PG10 Pro）とSDXC UHS-IIカード（V90 COBALT）の128GB、256GB、512GB。いずれも25%OFFとなる。
開催期日
2025年5月30日（金）0時00分～6月3日（火）23時59分
対象製品
※通常価格→割引価格（割引率）
※実際の価格はAmazonでご確認ください。
CFexpress 4.0 Type B GOLD 512GB：31,400円→26,690円（15%） GOLD 1TB：54,500円→46,325円（15%） GOLD 2TB：99,000円→84,150円（15%） IRIDIUM 400GB：33,000円→28,050円（15%） IRIDIUM 800GB：62,700円→53,295円（15%） IRIDIUM 1.6TB：122,100円→103,785円（15%）
CFexpress 2.0 Type B GOLD 128GB：16,500円→14,025円（15%） COBALT 165GB：31,400円→26,690円（15%）
CFexpress 4.0 Type A IRIDIUM 480GB：38,000円→32,300円（15%） IRIDIUM 960GB：71,000円→60,350円（15%）
CFexpress 2.0 Type A GOLD 120GB：19,800円→16,830円（15%） GOLD 240GB：24,800円→21,080円（15%） GOLD 480GB：34,700円→29,495円（15%） GOLD 960GB：66,000円→56,100円（15%）
SDXC UHS-II V60 GOLD 128GB：7,500円→6,375円（15%） V60 GOLD 256GB：13,200円→11,220円（15%） V60 GOLD 512GB：23,100円→19,635円（15%） V90 COBALT 64GB：8,300円→7,055円（15%） V90 COBALT 128GB：20,800円→15,600円（25%） V90 COBALT 256GB：38,000円→28,500円（25%） V90 COBALT 512GB：82,500円→61,875円（25%）
microSDXC UHS-II V60 GOLD 128GB：7,600円→6,460円（15%） V60 GOLD 256GB：13,400円→11,390円（15%） V60 GOLD 512GB：23,300円→19,805円（15%）
USB4.0対応シングルスロットカードリーダー CFexpress 4.0 B PG05.6：16,500円→14,025円（15%） CFexpress 4.0 A PG09.6：16,500円→14,025円（15%）
USB 3.2 Gen 1対応ダブルスロットカードリーダー SD/microSD PGM0.5：5,800円→4,930円（15%）
USB 3.2 Gen 2対応ダブルスロットカードリーダー CFast/SD PG02：13,200円→11,220円（15%） CFexpress B/SD PG05.5：13,200円→11,220円（15%） SD/SD PG08：13,200円→11,220円（15%） CFexpress A/SD PG09：13,200円→11,220円（15%）
Thunderbolt 4ハブ PG20 Pro Hub USB4 x3：28,100円→23,885円（15%） Thunderbolt4 Cable 40Gbps 240W 15cm：5,000円→4,250円（15%）
外付けSSD「PG10 Pro」 PG10 Pro 2TB：66,000円→49,500円（25%） PG10 Pro 4TB：132,000円→99,000円（25%） PG10 Pro 8TB Windows：231,000円→173,250円（25%） PG10 Pro 8TB Mac：231,000円→173,250円（25%）