手越祐也『オールナイトニッポン0（ZERO）』生放送決定！「アツい深夜にできることを心から楽しみにしています！」

■スーパーポジティブ人間・手越祐也、初のANNパーソナリティ就任!

手越祐也が、6月14日のニッポン放送『オールナイトニッポン0(ZERO)』生放送のパーソナリティを担当することが決定した。手越祐也がオールナイトニッポンブランドのパーソナリティを務めるのは、今回が初めてとなる。

バラエティ番組への出演だけでなく、eスポーツ大会の公式スペシャルサポーターや地域活性化や農業に関するプロジェクト「手越村プロジェクト」を立ち上げるなど多種多様な活動をしている手越祐也。ソロアーティストとしては2021年7月のソロデビュー以降、精力的に音楽活動を行なってきており、5月14日に4年間にシングルリリースした楽曲で構成した初のベストアルバム『手越祐也 SINGLES BEST』をリリース。さらにそのベストアルバムを引っさげて全国10会場を巡る全国ツアー『手越祐也 LIVE TOUR 2025 NEVER END』もスタートするなどアーティストとしても1ランク上の領域に挑もうとしている。

今回の『オールナイトニッポン0(ZERO)』では、そんな手越祐也のスーパーポジティブなパーソナリティ性にあったコーナーを実施するなど、2時間通して飾らない「人間・手越祐也」を届ける予定だ。

『手越祐也のオールナイトニッポン0(ZERO)』は6月14日27時からニッポン放送をキーステーションに全国ネットで生放送。番組はラジオ・radikoのほかライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」ではスタジオの様子を映像でライブ配信、さらに放送後には手越祐也による「17LIVE」限定のアフタートークの配信も行う。

ぜひこの機会に、手越祐也の人柄と楽曲の魅力に触れてみよう。

番組情報

ニッポン放送『手越祐也のオールナイトニッポン0(ZERO)』

06/14(土)27:00~29:00生放送

パーソナリティ:手越祐也

リリース情報

2025.05.14 ON SALE

ALBUM『手越祐也 SINGLES BEST』

2025.05.14 ON SALE

DIGITAL ALBUM『手越祐也 SINGLES BEST』

2025.05.14 ON SALE

DIGITAL ALBUM『手越祐也 LIVE TOUR 2024 OVER YOU -DAY1-』

2025.05.14 ON SALE

DIGITAL ALBUM『手越祐也 LIVE TOUR 2024 OVER YOU -DAY2-』

番組サイト

https://www.allnightnippon.com/zero-sat/

手越祐也 OFFICIAL SITE

https://yuyategoshi.com