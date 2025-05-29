「TOPIX先物」手口情報（29日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限7805枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月29日のTOPIX先物期近（2025年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の7805枚だった。
◯2025年6月限（特別清算日：6月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 7805( 7805)
ソシエテジェネラル証券 4493( 4493)
バークレイズ証券 1588( 1588)
JPモルガン証券 1145( 1145)
モルガンMUFG証券 1430( 1142)
ビーオブエー証券 1053( 1053)
ゴールドマン証券 694( 670)
HSBC証券 398( 398)
サスケハナ・ホンコン 211( 211)
UBS証券 483( 203)
BNPパリバ証券 181( 170)
シティグループ証券 283( 158)
大和証券 127( 127)
野村証券 138( 112)
みずほ証券 75( 75)
SBI証券 75( 45)
日産証券 39( 39)
松井証券 27( 27)
光世証券 23( 23)
ドイツ証券 12( 12)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース