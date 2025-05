¥°¥é¥ó¥É¥»¥¤¥³¡¼¤«¤é»ç¤Î¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤òºÎÍÑ¤·¶äºÂ¤òÉ½¸½¤·¤¿¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¤¬ÅÐ¾ì

グランドセイコーから、人と伝統文化や進取の気風が交わる独自の魅力を世界に発信し続ける「銀座」を、紫のダイヤルで表現した数量限定モデルが7月11日に銀座の6店舗で発売します。Courtesy of SEIKOセイコーの創業の地である銀座は、明治以降、世界から新しい文化を取り入れ、文化と情報を発信する最先端の街として発展してきました。現在は、伝統を担いつつも進取の精神を今に受け継ぐ街として、様々な国から訪れる人々を迎え入れ、時代を超えた文化の交わりを体現しています。今回の銀座限定モデルは、銀座から世界へ、その独創性を発信しつづける街の姿をデザインしています。

Courtesy of SEIKO伝統と品格を備えた美しい色であり、新しいことに挑戦する意欲をかきたてる紫のカラーリングを、「銀座」の象徴としてダイヤルや回転ベゼルに採用。ダイヤルのパターンには、銀座の街路をかたどった「銀座グリッドパターン」をより抽象的にリニューアル採用し、紫色と融合させました。回転ベゼルとダイヤルリングに示された24時間表示によって、3つのタイムゾーンの時刻を知ることができます。Courtesy of SEIKOムーブメントには、「信州 時の匠工房」で熟練の匠の技によって組み立てられたGMT機能つきスプリングドライブムーブメント「キャリバー9R66」を搭載しています。また、限定モデルならではの特別仕様として、レギュラーモデルではメタルバックの裏ぶたにシースルーバックを採用し、銀座限定モデルの証である「GINZA LIMITED EDITION」の文字がさりげなく表記されています。Courtesy of SEIKO■取扱店舗・グランドセイコーフラッグシップブティック 銀座・グランドセイコーフラッグシップブティック 銀座並木通り・グランドセイコーブティック 銀座・銀座三越 新館4階 ウォッチ・松屋銀座 時計サロン・日新堂 銀座本店※グランドセイコーブティックオンラインでの取り扱いは無し<グランドセイコー>Sport Collection スプリングドライブGMT 銀座限定モデル品番:SBGE313希望小売価格:96万8,000円(税込)ケース・ブレスレット:ステンレススチールガラス素材:デュアルカーブサファイアガラス(内面無反射コーティング)防水性能:日常生活用強化防水(20気圧)ケースサイズ:[外径] 44.0弌覆蠅紊Δ佐泙泙此法慮さ] 14.7限定数量:450本発売予定日:7月11日(金)お問い合わせ:セイコーウオッチ(株)お客様相談室(グランドセイコー)0120-302-617(通話料無料)