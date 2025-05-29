¡ÚDeNA¥¹¥¿¥á¥ó¡Û1ÈÖ¤È2ÈÖ¤Ë¹¥Ä´¤Î·¬¸¶¡õËÒ¡¡ÀèÈ¯¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤ÏËÉ¸æÎ¨¥ê¡¼¥°3°Ì
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ºå¿À-DeNA¡Ê29Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë
Ï¢ÇÔ¥¹¥È¥Ã¥×¤Ø¡¢4°Ì¡¦DeNA¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÇ½ç¤Ï1ÈÖ¤Ë5»î¹çÏ¢Â³¥Þ¥ë¥Á¥Ò¥Ã¥ÈÃæ¤Î·¬¸¶¾»ÖÁª¼ê¡¢2ÈÖ¤Ë11»î¹çÏ¢Â³¥Ò¥Ã¥ÈÃæ¤ÎËÒ½¨¸çÁª¼ê¤¬Æþ¤ê¡¢¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï3ÈÖ¡¦º´Ìî·ÃÂÀÁª¼ê¡¢4ÈÖ¡¦¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥óÁª¼ê¡¢5ÈÖ¡¦ÅÙ²ñÎ´µ±Áª¼ê¡£¤½¤·¤Æ6ÈÖ¡¦»³ËÜÍ´ÂçÁª¼ê¡¢7ÈÖ¡¦»°¿¹Âçµ®Áª¼ê¡¢8ÈÖ¡¦ÀÐ¾åÂÙµ±Áª¼ê¡¢9ÈÖ¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥óÅê¼ê¤Ç¤¹¡£ÀèÈ¯¤Î¥¸¥ã¥¯¥½¥óÅê¼ê¤Ïº£µ¨8»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ4¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨¤Ï¥ê¡¼¥°3°Ì¤Î1.27¤Î¹¥À®ÀÓ¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç49²ó2/3¤òÅê¤²¤ÆÈïËÜÎÝÂÇ0¤È°ÂÄê¤·¤¿Åêµå¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°²ó¤Îºå¿ÀÀï¤Ç¤Ï7²óÅÓÃæÌµ¼ºÅÀ¤ÎÅêµå¤Ç¤·¤¿¡£