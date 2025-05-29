Ï¤ÉÛ¥«¥ë¥Þ¡¢ËüÇî¥Í¥¬¥¥ã¥ó¤òÈãÈ½¡Ö³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ï¡¢¤»¤á¤Æ³Ú¤·¤à¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Ç¥³¥é¥à¡ÖÏ¤ÉÛ¥«¥ë¥Þ¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¿ÍÀ¸ÏÀ¡×¤òÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤ëÏ¤ÉÛ¥«¥ë¥Þ
¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥£¥¬¡¼¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ°ÛºÌ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ëÏ¤ÉÛ¡Ê¤ê¤ç¤Õ¡Ë¥«¥ë¥Þ¡£¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤ÎÏ¢ºÜ¥³¥é¥à¡ÖÏ¤ÉÛ¥«¥ë¥Þ¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¿ÍÀ¸ÏÀ¡×¤Ç¤Ï¡ØÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¡úº£½µ¤Î¤Ò¤È¸À¡ÖÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
º£²ó¤Ï¸½ºßÀä»¿¡Ê¡©¡Ë³«ºÅÃæ¤Î¡ÖÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£
ºÇ½é¤ËÃÇ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤À¤¬¡¢Åö¥³¥é¥à¤ò¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤ë5·îÃæ½Ü¸½ºß¡¢²¶¤Ï¤Þ¤ÀàÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇîÆ¸Äçá¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÀè¤âËüÇî¤Ë¹Ô¤¯Í½Äê¤Ïº£¤Î¤È¤³¤í¤Ê¤¤¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤Þ¤ºËüÇî¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¤Ë»Å»ö¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÄ´À°¤·¤¿¤ê¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤òÍ½Ìó¤·¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¶Ë¤á¤ÆÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÊü¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢³«ºÅ´ü´ÖÃæ¤Ë²¿¤«¤·¤é¤Î»Å»öÍí¤ß¤ÇËüÇî¤Ë¤ª¸Æ¤Ð¤ì¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Í¤§¤«¡¢¤È¤¤¤¦½õÊ¿¿´¤¬¥®¥ê¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ê¤Î¤À¡£
¼ÂºÝ¡¢³«ºÅÁ°¤ËËüÇî¤Ç¤Î»Å»ö¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬°ìÅÙ¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÌäÂê¤Çµã¤¯µã¤¯ÃÇ¤Ã¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼«Ê¬¤«¤é¤Ï¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Þ¤Ç¤â¡¢Æâ¿´¤Ï¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤éÈô¤ó¤Ç¤¯¤è¡×¤È¤¤¤¦¡¢ËüÇî´Ø·¸¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËàÅÔ¹ç¤Î¤¤¤¤ÃË¥Ý¥¸¥·¥ç¥óá¤òµ¤¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¼¡Âè¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡Ë¡£
ÀµÄ¾¡¢ËüÇî¤ÎÀ¯¼£ÍøÍÑ¤ä¡¢¤ª¶â¤ÎÌäÂê¤Ê¤É¤Ï¥¤¥ä¤Ç¤âÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢²¶¤Ë¤Ï¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤Ç¤¤ë¤Û¤É¤ÎÃÎ¼±¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¤½Ð¤»¤Ð¡¢¸ø¶¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÂçÈ¾¤¬ËüÇî¤ÈÆ±¤¸ÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤°¤é¤¤¤Ï¤ï¤«¤ë¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅÔ¹ç¤¬ÎÉ¤±¤ì¤Ð¡¢²¶¤ÏÍøÍÑ¤¹¤ë¤À¤±¤À¡£¤½¤ì¤ÏÀè½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë»Å»ö¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤«¤â¡¢¤È¤¤¤¦Îà¤¤¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö»Å»ö¤Ç¹Ô¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤È¤¤¤¦´êË¾¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç¥Á¥±¥Ã¥È¼êÇÛ¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤Æ¤¢¤ì¤³¤ì½àÈ÷¤¹¤ë¼ê´Ö¤¬¾Ê¤±¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢²¶¤ÎËüÇî¤Ø¤Î¶½Ì£¤Ï½ã¿è¤ËËü¹ñÇîÍ÷²ñ¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤¢¤ë¡£
¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¤³¤È20Ç¯Á°¡¢²¶¤ÎÃÏ¸µ°¦ÃÎ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö°¦¡¦ÃÏµåÇî¡×¡Ê°¦ÃÎËüÇî¡¿2005Ç¯³«ºÅ¡Ë¡£¤½¤Î½àÈ÷¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¹â¹»À¸¤Îº¢¡¢¹Âç¤Ê¼«Á³¤ò¤Ö¤Á²õ¤·¤Æ¤Þ¤ÇËüÇî²ñ¾ì¤òÂ¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤ÏÂçµ¬ÌÏ¤ÊÈ¿ÂÐ±¿Æ°¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢²¶¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë³Ø¹»¤Î¶µ¼¼¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ëËüÇîÈ¿ÂÐ¤Î½ðÌ¾±¿Æ°¤Ë¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£......¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢·ë¶É¿ôÇ¯¸å¤Ë¡¢ËüÇî¤Ï²¿»ö¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
²¶¤ÏÅö»þÈà½÷¤À¤Ã¤¿º£¤Î²Ç¤µ¤ó¤È2²ó¤âËüÇî¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤äÎ¹¹Ô¤È¤â°ã¤¦Ëü¹ñÇîÍ÷²ñÆÃÍ¤Î·Ð¸³¤È¤·¤Æ¡¢ÎÉ¤¤»×¤¤½Ð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎÀ×ÃÏ¤Ë¤Ï¥«¥¸¥Î¤¬Í¶Ã×¤µ¤ì¤ë¤é¤·¤¯¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤â¥¥Ê½¤¯¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢°¦ÃÎËüÇî¤ÎÀ×ÃÏ¤Ï¥¸¥Ö¥ê¥Ñ¡¼¥¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ê¿ÏÂ¤À¡£
ÀµÄ¾¤½¤ó¤Ê¤â¤ó¤Ê¤Î¤À¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Æü¡¹X¤Î¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¯¤ë°ìÉô¤ÎËüÇî¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ËÂÐ¤·¤³¤¦¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£
¡Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤·¹Ô¤¯µ¤¤â¤Ê¤¤ÅÛ¤é¤ÎËüÇî¤Î°¸ý¤â¤¦¤¤¤¤¤Ã¤Æ¡£Ã¯¤¬ÆÀ¤¹¤ó¤Î¡£¡×
ÁÇÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤À¡£
ËüÇî¤ÎÎ¢Â¦¤Ë²¿¤¬¤¦¤´¤á¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤ó¤Æ·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤Þ¤Ã¤È¤¦¤ÊÈãÈ½¤È¡¢ÌÑÁÛ¤¸¤ß¤¿±¢ËÅÏÀ¡¢¤¿¤À¤ÎÆñÊÊ¤Î¶èÊÌ¤°¤é¤¤¤Ï¤Ä¤¯¡£
³«ºÅÁ°¤Ê¤é¤È¤â¤«¤¯¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÎÀÇ¶â¤â»È¤ï¤ì³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ï¡¢È¿ÂÐ¤À¤í¤¦¤¬»¿À®¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤»¤á¤Æ³Ú¤·¤à¤·¤«¤Ê¤¤¡£
²¶¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢¤È¤¤¤¦¤«°Æ¤ÎÄê¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤ä¤Ï¤êX¤Ç¤Ï°ìÉô¤«¤é¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¤¯¤»¤ËÂÎÀ©¤Ë¤³¤Ó¤òÇä¤ê»¤¤ê´ó¤ê¡¢Ê¬¤±Á°¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¾ð¤±¤Ê¤¤¥ä¥Ä¤À¤Î¤Ê¤ó¤À¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤Ä¤¡¢¸À¤ï¤ì¤¿¤¤ÊüÂê¤À¤Ã¤¿¡£¤â¤¦°ÊÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¥¤¥Á¥¤¥Á¤½¤¤¤Ä¤é¤Ë¤½¤Î¾ì¤ÇÈ¿ÏÀ¤·¤¿¤ê¤â¤·¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥³¥é¥à¤Î¥Í¥¿¤Ë¤·¤Æ¤ä¤ë¤°¤é¤¤¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡£
¤½¤·¤ÆÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤µ¤ó¡¢²¿¤«¤·¤é¤ªÌò¤ËÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤ª»Å»ö¡¢¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
»£±Æ¡¿ÅÄÃæÃÒµ×