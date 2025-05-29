桜島で6日ぶりに爆発的噴火が発生しました。29日午後3時37分、桜島の南岳山頂火口で爆発的噴火が発生しました。中量以上の噴煙が火口から1500mの高さまで上がり、南西の鹿児島市谷山方向に流れました。しています。

鹿児島市鴨池の県庁付近では、白い車が灰色に見えるほどの「灰雨」となりました。

桜島降灰予報（定時）

２９日１５時から３０日９時までに噴火が発生した場合には、以下の方向・距離に降灰及び小さな噴石の落下が予想されます。

（時刻）（火口からの方向）（降灰の距離）（小さな噴石の距離）

▼２９日１５時から１８時まで 南西（鹿児島市谷山方向） １００ｋｍ ６ｋｍ

▼２９日１８時から２１時まで 南西（鹿児島市谷山方向） ９０ｋｍ ４ｋｍ

▼２９日２１時から２４時まで 南西（鹿児島市谷山方向） ７０ｋｍ ４ｋｍ

▼３０日００時から０３時まで 南西（鹿児島市谷山方向） ７０ｋｍ ４ｋｍ

▼３０日０３時から０６時まで 南（指宿方向） ７０ｋｍ ３ｋｍ

▼３０日０６時から０９時まで 南（指宿方向） ６０ｋｍ ３ｋｍ

期間中に噴火が発生した場合には、以下の市町村に降灰が予想されます。

鹿児島市、日置市、南さつま市、南九州市、枕崎市、垂水市、姶良市、鹿屋市、指宿市、曽於市、霧島市、大崎町

爆発的噴火は、今年に入って134回目となります。噴火警戒レベルは、現在3の入山規制が継続されています。

しています。

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