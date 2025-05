日本サッカー協会は5月29日、6月に第51回モーリスリベロトーナメント(旧トゥーロン国際大会)に出場するU-20日本代表の招集メンバー24人を発表した。

1967年からスタートしたモーリスリベロトーナメントはフランスで開催されるアンダー世代の国際大会で、日本は2000年に初参加。松井大輔、本田圭佑、岡崎慎司、三笘薫、田中碧など後のA代表選手が出場してきた。

今大会には、2025年9-10月にU-20ワールドカップを控え、2028年のロサンゼルス・オリンピックも目指すU-20日本代表が参加。2月にU-20アジアカップを戦ったMF大関友翔、DF市原吏音、FW高岡伶颯などが招集され、名古屋グランパスでレギュラーを張る19歳のGKピサノアレックス幸冬堀尾も入った。

一方で同時期に活動するA代表に入ったMF佐藤龍之介(ファジアーノ岡山)をはじめ、3月のスペイン遠征には呼ばれていたFW後藤啓介(アンデルレヒト)、DF小杉啓太(ユールゴーデン)、MF保田堅心(ヘンク)、FW塩貝健人(NECナイメヘン)などの海外組は招集されなかった。

今大会には計8か国が出場し、グループステージはグループA(フランス、サウジアラビア、パナマ、マリ)とグループB(メキシコ、デンマーク、コンゴ共和国、日本)に分かれ、その後は順位決定戦(グループの1、2位)、順位決定戦(グループの3位、4位)、3位決定戦、決勝が行なわれる。

【U-20日本代表のマッチスケジュール】

6月4日(水)21:00 vs U-20コンゴ共和国代表(グループリーグ第1戦)

6月7日(土)21:00 vs U-20メキシコ代表(グループリーグ第2戦)

6月10日(火)21:00 vs U-20デンマーク代表(グループリーグ第3戦)

6月13日(金)準決勝 (グループステージで1、2位の場合)

6月14日(土)順位決定戦 (グループステージで3、4位の場合)

6月15日(日)決勝/3位決定戦

【U-20日本代表の招集メンバー】

▼GK

1 中村圭佑(東京ヴェルディ)

12 ピサノアレックス幸冬堀尾(名古屋グランパス)

23 荒木琉偉(ガンバ大阪)

▼DF

2 梅木怜(FC今治)

3 高橋仁胡(セレッソ大阪)

4 大川佑梧(鹿島ユース)

5 市原吏音(RB大宮アルディージャ)

15 塩川桜道(流通経済大)

16 佐藤海宏(鹿島アントラーズ)

18 布施克真(筑波大)

19 土屋櫂大(川崎フロンターレ)

24 森壮一朗(名古屋グランパス)

MF

6 小倉幸成(法政大)

7 中川育(流通経済大)

10 大関友翔(川崎フロンターレ)

11 平賀大空(京都サンガF.C.)

13 石井久継(湘南ベルマーレ)

21 横山夢樹(FC今治)

22 石渡ネルソン(いわきFC)

25 西原源樹(清水エスパルス)

FW

9 神田奏真(川崎フロンターレ)

14 道脇豊(ベフェレン/ベルギー)

17 井上愛簾(サンフレッチェ広島)

20 高岡伶颯(サウサンプトン/イングランド)

▼監督

船越優蔵

(ABEMA/サッカーU-20日本代表)