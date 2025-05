16人組ダンス&ボーカルグループ・THE RAMPAGE from EXILE TRIBEが29日、神奈川・Kアリーナ横浜で開催された『ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2025 in JAPAN Presented by ZOZOTOWN』のレッドカーペットイベント2日目に登場した。THE RAMPAGE from EXILE TRIBEは、統一感のあるスーツスタイルで登場。16人がずらりと並び、圧巻のオーラを放った。

写真撮影時には、陣がハートポーズの要求に対して「両手でもよいですか?」と質問して笑いを誘うなど、お茶目な一面も。打ち上げで食べたいものを問われた吉野北人は「16人いるのですが、韓国に行って、韓国のチャミスルを飲み干したいと思います」とEXILE TRIBEらしい回答で沸かせた。同イベントは、アジアを代表するトップアーティストが出演し、世界中のファンと音楽でひとつになるアワード。昨年に世界で活躍したK-POPアーティストとアジアのアーティストが出演して、同日夜からの授賞式で華麗なパフォーマンスを披露する予定。イベント2日目であるこの日は、&TEAM、FANTASY BOYS、HANA、i-dle、THE BOYZ、THE RAMPAGE from EXILE TRIBE、ZEROBASEONE、新しい学校のリーダーズ、櫻坂46が参加。MCを務めるキム・ヘユン、ヒョンウォン(MONSTA X)&ヨンフン(THE BOYZ)のほか、SKY-HI、チュ・ヨンウ、チョ・ユリ、ビョン・ウソクも登場し、レッドカーペット上でさまざまなポーズを決め、華やかに会場を彩った。