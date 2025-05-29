¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¤Ï»äÉþ¤â¤Í¡×Àè·î»öÌ³½êÂà½ê¤Î²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼ÇÐÍ¥à¶âÈ±¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤³¤ó¤Ê¥¤¥±¥á¥óÊâ¤¤¤Æ¤¿¤éÆóÅÙ¸«¤·¤Á¤ã¤¦¡Ä¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â»÷¹ç¤¦¡ª¡×
4·î¤Ë»öÌ³½êÂà½ê¡ÄºÇ¿·¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á
¡¡ÇÐÍ¥¤Î´Ê½¨µÈ(22)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£»äÉþ»Ñ¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡´Ê¤Ï¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¤Ï»äÉþ¤â¤Í¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼¥¦¥§¥¢¤Ë¥¥ã¥Ã¥×¤ò¤¢¤ï¤»¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê»äÉþ»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤òÊ£¿ô¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥¢¤Ê¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÎÍÍ»Ò¤ËÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö»äÉþÄÁ¤·¤¤¡ª¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡ª¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¥¤¥±¥á¥óÊâ¤¤¤Æ¤¿¤éÆóÅÙ¸«¤·¤Á¤ã¤¦¡Ä¡×¡Ö´é¤Á¤Ã¤µ¤¤¤Î¤ËµÓÄ¹¤¹¤®¤ë¡Ä¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â»÷¹ç¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´¶ÁÛ¤È¤·¤ÆÂ¿¿ô½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆÃ»£¥É¥é¥Þ¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥®¡¼¥Ä¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦2022Ç¯¡Ë¤Ç¼ç¿Í¸ø¤ÎÉâÀ¤±Ñ¼÷/²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥®¡¼¥ÄÌò¤ò±é¤¸¤¿´Ê¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤â¥Í¥Ã¥È¥É¥é¥Þ/±Ç²è¡Ö¿ä¤·¤Î»Ò¡×¡ÊAmazonPrime¡¦Åì±Ç¡¢24Ç¯¡Ë¤ÎÌÄÅè¥á¥ë¥ÈÌò¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¡£º£Ç¯4·î¤Ë¤Ï½êÂ°»öÌ³½ê¤òÂà½ê¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£