²¦¼ÔÉðµï¡¢1²óTKO¤ËËþÂ¤²¡¡ËÉ±Ò¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±²ñ¸«
¡¡À¤³¦¥Ü¥¯¥·¥ó¥°µ¡¹½¡ÊWBO¡Ë¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤ÎÉðµïÍ³¼ù¡ÊÂç¶¶¡Ë¤¬2ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±Ò¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¤¿29Æü¡¢²£ÉÍ»Ô¤Î½êÂ°¥¸¥à¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¡Ö¤±¤¬ÌÀ¤±¤ÇÉÔ°Â¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅÝ¤·¤Ë¹Ô¤¯»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¡¢1²óTKO¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈËþÂ¤²¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡1·î¤Î»î¹ç¤¬Éðµï¤Î±¦¸ªÉé½ý¤Ë¤è¤ê±ä´ü¤È¤Ê¤ê¡¢ºÆ¤ÓÁÈ¤Þ¤ì¤¿°ìÀï¤À¤Ã¤¿¡£ËüÁ´¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ï½øÈ×¤«¤é¾ö¤ß¤«¤±¡¢1²ó¤Ë3ÅÙ¤Î¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤¤¡¢Áá¡¹¤Ë½ª¤ï¤é¤»¤¿¡£
¡¡¼¡Àï¤Ï9·î¤ËWBO¤Î»ØÌ¾Ä©Àï¼Ô¤ÈÆ®¤¦Í½Äê¡£¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ç¤Ï¼çÍ×4ÃÄÂÎ¤ÎÀ¤³¦²¦ºÂ¤òÆüËÜÀª¤¬ÆÈÀê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£