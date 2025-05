制服姿でアイアン・メイデンやメタリカ、ニルヴァーナやオアシスをカバーする動画が話題に。格闘家・朝倉未来が立ち上げた芸能事務所「MA PROMOTIONS」に所属する現役高校生のLilsae(りるさえ)。独学でギターを習得し、世界を見据える高校生インフルエンサーの素顔に迫る。ーいつから活動を?2024年の3月にLilsaeとしてアカウントをスタートさせました。そのちょっと前、朝倉未来さんが芸能事務所を立ち上げるという投稿を見て、私を含めて何千人もの人が応募したそうなんですけど、そのなかで自分が選ばれるなんて想像してなかったですし、連絡が来たときはめちゃくちゃ嬉しかったです。社長(朝倉未来)は強さや影響力はもちろん、歌もすごく上手で。いろんな才能を持っていることが凄いですし、そんな方の事務所で自分が活動できるということが嬉しいです。

ーLilsaeさんの動画で何度か共演してますよね。はい。こんなに震えるかってくらい足がガクガクでめちゃくちゃ緊張しました。でもいざ撮影が始まったらすごく優しくて。ー先日の社長の試合(5月4日に開催された「RIZIN男祭り」の鈴木千裕戦)はご覧になりました?模試があったので現地で観戦はできなかったんですけど、配信で見ました。強いのはもちろん、人気もすごくて本当に尊敬します。”制服でギターを弾く"という動画のスタイルを提案していただいたのが、社長なんです。企画の内容や動画に関してもアドバイスいただいたり、社長の助言がとても大きくて。私の一番最初の投稿はアイアン・メイデンの「The Trooper」だったんですけど、楽曲の説明をしてオッケーいただいた上で動画を作って、社長にもチェックしてもらって、「画面、もうちょっと明るくした方がいいよ」と映像的な部分でのコメントをもらいました。@lilsae___ 【The Trooper 弾いてみた】 この曲は、事務所に入って初めての投稿で弾いた曲です!なつかしい アンコールで聞けてすごく感動しました #thetrooper #ironmaiden #heavymetal #metal #addictone #lilsae #りるさえ #高校生 #17歳 #sjk #JK2 #07 #guitar #guitarcover #エレキギター #ギター弾いてみた #rock #おすすめ #fyp #朝倉未来 #mapromotions ♬ オリジナル楽曲 - lilsae___ーそもそもギターを始めたきっかけは?ギターを始めようと思ったきっかけのアーティストが、ニルヴァーナで。そこからどっぷりハマっていた感じです。中学3年生の頃ですね。それまではずっとダンスをやっていたんです。いろんな音楽を聴いてはいたんですけど、ロックという音楽で最初にヤバい!と思ったのが、ニルヴァーナの「Smells Like Teen Spint」でした。聴いた瞬間に「このギターを弾いてみたい!」って。カート・コバーンはギターの音やメロディ、歌声、見た目も含めて単純にカッコいい!と思いましたし、既に亡くなっていることを知って悲しかったです。ーもともと洋楽を聴く環境だったんですか。お父さんがイギリスとオランダの帰国子女だったので洋楽を聴く家庭環境ではあったんですけど、主にポップスやR&Bでクリス・ブラウンとか聴いてました。なのでロックはほとんど聴いてなかったですし、両親も楽器を弾いたりするわけじゃないので、ロックに関しては自分で見つけた感じが強いかもしれないですね。ーギターの前にダンスをやっていたという経歴がユニークですよね。今でも時々ダンス動画を投稿してますしね。ダンス始めたのは小学3年生ぐらいで、かなり本気でやっていてキッズダンスの世界大会に出たこともあります。ロサンゼルスで開催された大会だったんですけど、惜しくも2位でした。小6のときの話です。ギターに出会う前は、将来ダンスの先生になれたらいいなと思うくらい(ダンスのことが)好きでした。@lilsae___ ゆるくlike JENNIE踊ったよ 今週も乗り切った ギター動画、少しお待ちください!! #likejennie #jennie #blackpink #trending #kpop #lilsae #りるさえ #dancechallenge #dance #hiphop #ダンス #ダンス動画 #高校生 #17歳 #ljk #JK3 #07 #おすすめ #fyp #mapromotions ♬ เสียงต้นฉบับ - Kimmiiz.official (ครูคิม)ーそうだったんですね。当時は今とは別のアカウントでダンス動画を熱心にアップしてましたね。ダンスが上手い人に注目されるのが嬉しくて、めちゃくちゃ練習して。でも中学校に上がってダンスのレッスンに行く回数が減ってしまって。そのタイミングでロックを知ってギターを手にして、先輩に誘われて文化祭のバンドでギターを弾くことに。ウチの学校は中高一貫なので、高校の先輩が声をかけてくれたんです。そのときはVaundyやMrs. GREEN APPLEをコピーしました。ー初ライブはどうでしたか? 一人でスマホに向かって弾くのではなく、お客さんの前でギターを弾くという体験は。指が震えて大変でした。ギター始めたばかりだったし、間違えないかどうか不安で仕方がなかったです。それが中3のときの文化祭で、高校1年の文化祭はお客さんがめちゃくちゃ盛り上げてくれたこともあって、自信を持ってできました。そしてライブをもっとやりたい!と思いました。自分がバンドでギターを弾いてる時、お客さんがジャンプしながらニコニコしてくれたりする顔を見るのが好きだなって。知ってる人も知らない人も、みんながそういう表情をしてくれるのが嬉しかったです。私たちの学校に軽音部は存在しないんですけど、バンドをやってる先生たちがいるおかげで毎年文化祭でバンドの出し物があって。ーじゃあ、今のバンドメンバーはどうやって見つけたんですか?高1と高2の文化祭は弟と弟の友達と3人で組んだバンドで出ました。でも2人にお願いして半ば無理矢理やってもらっている感じがあるから、周りにバンドをやりたいって言ってくれる人がいるといいんですけどね。学校含めて身の回りに全然いなくて。ーギターは独学?はい。YouTubeを見ながら自己流で身につけていきました。ただ、ある程度まではできても、その先に行くのが大変ですね。初めてのギターは貯金していたお小遣いで自分で買ったんです。ギブソンのレスポールで。今はオアシスが好きです。ノエル・ギャラガーのギターをライブ映像でチェックしたり。今度の来日公演のチケットは落選してしまったんですけど。ーライブも観に行くんですね。先日行ったアイアン・メイデンのライブは初めての海外アーティストのライブ体験で。弟に付き合ってもらって姉弟で行きました。周りのお客さんは大人の方ばかりでしたけど、楽しかったです。あとマイブラ(マイ・ブラッディ・ヴァレンタイン)の来日公演のチケットが当たったので、弟と一緒にまた行く予定です。ーLilsaeさんがギターでカバーする曲って、最近のJ-ROCKもありますけど、メインは往年のロックやヘヴィメタル、ラウドロック、ポップパンクなど、海外で過去リリースされたものが多いですよね。なぜですか?私が好きな音楽は流行りのものではなくて、ちょっと昔のものじゃないですか。でもその素晴らしさを知ってほしいし、当時のロックを同世代の若い人たちにも広めたいんですよね。Photo by Kentaro Kambeーテスト期間とか学校絡みのやむを得ない時期を除けば、投稿頻度はかなり高めですよね。いつもどういうフローで作業してるんですか?好きな曲の中で自分が弾けそうなフレーズを見つけて、その日のうちにコピーして練習して、自分で撮影して投稿します。ーその日のうち!? すごいですね。投稿を始めて最初にバズった曲は?最初はそんなに反応なかったんですけど、グリーン・デイの「Basket Case」とメタリカの「Master of Puppets」でバズって、そこから前の投稿も含めて、いろんな人に見てもらえるようになりました。バズらせるのって本当に難しいです。何がウケるのか予想できないので。でも、自分の撮った動画がたくさん再生されて、いろんな人に見てもらったときは頑張ってよかったなと思います。@lilsae___ 【Basket Case 歌ってみた】 元気出る #basketcase #greenday #punk #punkrock #弾き語り #エレキ弾き語り #アディクトーン #lilsae #りるさえ #高校生 #17歳 #sjk #JK2 #07 #Addictone #guitar #guitarcover #エレキギター #ギター弾いてみた #singing #cover #歌ってみた #rock #おすすめ #fyp #mapromotions ♬ オリジナル楽曲 - lilsae___@lilsae___ 【Master of Puppets弾いてみた】#masterofpuppets #metallica #高校生 #JK1 #07 #ギター #エレキギター #ギター弾いてみた #ギター女子 #guitar #guitarcover ♬ オリジナル楽曲 - lilsae___ー再生回数も大切ですけど、どんな時にやり甲斐を感じますか?自分が好きで聴いている曲を弾けたときが一番嬉しいです。私、めっちゃカッコよくね?となりますし、それが結構クセになります。ー投稿において、大事にしていることは?毎日投稿することと、毎回パッと見たらすぐ自分だと分かるようにすることです。同じ画角で撮って同じ制服を着て。あとは曲によってギターを変えて、ニルヴァーナだったらジャガーを、オアシスだったらレスポールを使ったりしました。編集も自分でやるんですけど、見やすさと分かりやすさを大事にしてます。 あと、前はiPhoneに直で録ってたんですけど、最近はオーディオインターフェースの使い方がちょっとわかってきて、パソコンにつないで録音してます。ー他のインフルエンサーはチェックしたりしますか?海外のギタリストでTasha Sという方がいるんですけど、彼女も選曲がメタリカとか激しめが多くて、よく見てました。あとは同い年のRionaちゃんという同じ事務所の女の子がいて、彼女とは時々一緒に動画を撮ったりします。ーあとLilsaeさんはオリジナル曲も何曲か投稿してますよね。どちらの曲も一晩で作りました。自分がそのときに考えていたこととか、嫌なことがあったりしたときの気持ちとか、それらを元に歌詞も書いて。コードの流れをまずは考えて、そのあとに思いついたメロディを鼻歌で録音して、少しずつ形にしていきました。英語の歌詞なのは、世界で活躍しているアーティストに憧れて、日本以外の国の人たちに聴いてもらいたいからです。海外の音楽を聴いて自分も救われてきたので、私もみんなの背中を後押しできるようなアーティストにはなりたいと思ってます。私はビーバドゥービーが好きなんですけど、女の子がステージの真ん中で目立っていて、ギターを弾きながら歌う――そういう存在になりたくて。それが一番理想です。@lilsae___ オリジナル曲2曲目です! タイトルは『Break the Chains』 周りになにか言われても、妬む人たちは気にせず、私は成長して突き進んでいくことを歌った曲です!! 是非聴いてみてください まだデモなのでこれからどうなるか、フルバージョンもお楽しみに;) #オリジナルソング#オリジナル曲 #作詞作曲 #エレキ弾き語り #breakthechains #punkrock #lilsae #りるさえ #高校生 #17歳 #sjk #JK2 #07 #Addictone #guitar #guitarcover #エレキギター #ギター弾いてみた #rock #おすすめ #fyp #mapromotions ♬ オリジナル楽曲 - lilsae___ー将来は?いずれは東京にという気持ちはあります。ただ、自分が学びたい専攻が愛知の大学にあるので、4年は大学で頑張ろうかなと。とはいえ、何があるかわからないですし、もし何かあった時は東京に住む覚悟はあるんですけど。ー座右の銘は何かありますか?継続は力なり。続ければ実力もついてくるし、自信もつくし、結果として表れると思うので。続けることが大切だなって。Photo by Kentaro KambeLilsaeOfficial TikTokhttps://www.tiktok.com/@lilsae___Official Instagramhttps://www.instagram.com/lilsae___/Official YouTubehttps://www.youtube.com/@lilsae143