アーティストの「こっちのけんと」がパーソナリティをつとめるTOKYO FM のラジオ番組「G-SHOCK presents THE MOMENT」(毎週金曜17:00〜17:25)。さまざまなゲストをお迎えし、生まれてからこれまでの時間のなかで、人の心に刻まれている「人生が変わった瞬間」="MOMENT(モーメント) "を探ります。5月23日(金)、30日(金)の放送ゲストは、音楽プロデューサー・GRP (ジーアールピー)さん。この記事では23日の放送の模様をお届けします。

GRPさん、こっちのけんと



大阪府出身のGRPさん。2010年にSpontaniaのアルバム曲『ONE』の制作に参加したことがメジャー市場で仕事を得る転機に。その後、ソナーポケットやET-KING、SEAMOの楽曲制作に携わり、プロとしての評価を高めます。2017年よりアメリカ・ロサンゼルスに拠点を移転。海外作家とのコライト(※Co-Write/複数の音楽家が共同で楽曲制作をおこなう手法のこと)も積極的におこない活動の幅を広げています。こっちのけんと:今週・来週お迎えするゲストは、私の楽曲「はいよろこんで」をはじめ、音楽制作を手伝っていただいているGRPさんです。手伝っていただいているというより、ほぼ一緒に作っています。GRPさんの代表作には、「STREET FIGHTER 6」のメインテーマ「Not On The Sidelines」や、King & Princeの「I promise」などがあります。あんまりゴリピー(GRP)さんと、こうして対面でじっくりお話しする機会ってないので、今日はめっちゃ楽しみでございます。僕も知らないGRPさんの人生のターニングポイントを一緒に探っていきましょう。ということで、GRPさんをお迎えしております!GRP:よろしくお願いいたします!こっちのけんと:今日はどちらから来てくださったんですか?GRP:今回はアメリカ、ロサンゼルスからやってまいりました!こっちのけんと:改めて僕たちの関係性をリスナーのみなさんにご紹介させてください。僕の楽曲「死ぬな!」「どんぐりGAME」「はいよろこんで」「もういいよ」、そして最新作の「けっかおーらい」と、全部ゴリピーさんと一緒に作っています!GRP:ありがとうございます!こっちのけんと:今日は、そのペアでいろいろと話していけたらと思っています!GRP:嬉しすぎます!こっちのけんと:直接会ったのって、最後は僕がロサンゼルスに旅行で行ったときですよね。GRP:2月ぐらいでしたね。こっちのけんと:1週間くらい滞在していたんのですが、そのうち3日間くらいは一緒にいましたよね(笑)。GRP:だんだんと、けんとくんの顔が疲れてきていました(笑)。こっちのけんと:バレましたか(笑)。観光でちょっと……(笑)。ゴリピーさんには曲作りでは本当にお世話になりっぱなしで。音楽的にも支えられていますし、精神面やテンション面でも僕とは真逆で、ずっとポジティブで明るいんですよね。GRP:実はめっちゃ暗いですよ。こっちのけんと:嘘やん(笑)?GRP:嘘で〜す(笑)!<番組概要>番組名:G-SHOCK presents THE MOMENT放送日時:毎週金曜 17:00〜17:25パーソナリティ:こっちのけんと