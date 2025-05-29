¡Ú¥Ð¥ì¡¼¡ÛÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤¬¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥µ¥à¥¨¥ë¥Ü»á¤Î´ÆÆÄ½¢Ç¤¤òÈ¯É½¡Ö¿·¤·¤¤ËÁ¸±¤Ë¡¢¤È¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¡×
¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëSV¥ê¡¼¥°ÃË»Ò¤ÎÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤¬29Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤Î¿·´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥µ¥à¥¨¥ë¥Ü»á¡Ê49¡Ë¤È·ÀÌó¤ò¸ò¤ï¤·¤¿»ö¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£2020-21¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é5´ü¤Ë¤ï¤¿¤ê¥í¥é¥ó¡¦¥Æ¥£¥ê»á¡Ê61¡Ë¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¤¬¡¢ÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤¿¤á¥Á¡¼¥à¤òÂàÃÄ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú°ìÍ÷¡Û¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë2025Ç¯ÅÙÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¡õ¡Ø¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÙÆüÄø
¥µ¥à¥¨¥ë¥Ü»á¤ÏÌó20Ç¯Á°¤ËÆüËÜ¤Ç¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Á¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Ç¥×¥ì¡¼¡£»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÃË»ÒÂåÉ½¡¢¥í¥·¥¢ÃË»ÒÂåÉ½¡¢¥«¥Ê¥ÀÃË»ÒÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¤¿¡£Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯™¤Ç¤Ï¥í¥·¥¢ÃË»ÒÂåÉ½¤ò¶ä¥á¥À¥ë¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
¡Ú¥µ¥à¥¨¥ë¥Ü¿·´ÆÆÄ¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¤³¤Î¿·¤·¤¤ËÁ¸±¤Ë¡¢¤È¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¡¢¤½¤·¤Æ¤ä¤ëµ¤¤ËËþ¤Á°î¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤ÏÆüËÜ¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÇÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤¹¤´¤·¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·Ð¸³¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤äÀº¿À¤Ë¿¨¤ì¤ë¾å¤Ç½õ¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾Íè¤Î¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢³Î¼Â¤Ë¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÂç¤¤Ê»ö¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢»ä¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁ´¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤½¤ì°Ê¾å¤òÃí¤®¹þ¤à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Âçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¡¢ÂçÊÑ´ò¤·¤¯¤Þ¤¿¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£