¡ÚÂ®Êó¡Ûº£Ìë ÆüÊÆ¼óÇ¾ÅÅÏÃ²ñÃÌ¤òÄ´À° ¡È¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡É¤á¤°¤ê¶¨µÄ¤«
ÀÐÇËÁíÍý¤¬º£Ìë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÈÅÅÏÃ²ñÃÌ¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡È¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡É¤Ê¤É¤ò¤á¤°¤ê°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤¹¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÆüÊÆ¤Î´ØÀÇ¸ò¾Ä¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÀÖÂô·ÐºÑºÆÀ¸Ã´ÅöÂç¿Ã¤¬4²óÌÜ¤Î¸ò¾Ä¤Ë¸þ¤±29Æü¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ë¸þ¤±½ÐÈ¯¤·¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö¤Î30Æü¤Ë¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈºâÌ³Ä¹´±¤é¤È¤Î¶¨µÄ¤ËÎ×¤àÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
4²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¸ò¾Ä¤Ç¡¢ÆüËÜÂ¦¤Ï²þ¤á¤Æ¼«Æ°¼Ö¤Ê¤É¤Ø¤Î´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤ÎÅ±ÇÑ¤ò¶¯¤¯¿½¤·Æþ¤ì¤¿¾å¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ËÂÐ¤¹¤ëµð³Û¤ÎÅê»ñ¥×¥é¥ó¤äÈó´ØÀÇ¾ãÊÉ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÀÐÇËÁíÍý¤Ïº£·î23Æü¤Ë¤â¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÈÅÅÏÃ²ñÃÌ¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£