色味がかわいい！「ルノワール×セザンヌ」展が三菱一号館美術館にて開幕。気になる展示やグッズをレポするよ

2025年5月29日(木)〜9月7日(日)の期間、東京・丸の内の三菱一号館美術館にて、「オランジュリー美術館 オルセー美術館 コレクションより ルノワール×セザンヌ―モダンを拓いた2人の巨匠」展が開催。ルノワールとセザンヌという2人の画家に焦点をあてた展覧会で、代表作約50点が集結しています。会場で販売される、オリジナルグッズも豊富にラインナップ。 メディア 内覧会に参加したisutaエディターが、展示の内容をレポします!

「ルノワール×セザンヌ ―モダンを拓いた2人の巨匠」展が開幕フランス・パリのオランジュリー美術館がルノワールとセザンヌに初めて同時に フォーカス し、企画・監修をした世界巡回展が来日。ミラノ(イタリア)、 マルテ ィニ(スイス)、香港を経て、日本では三菱一号館美術館にて開催されています。日本でもよく知られるルノワールと、あまり馴染みのないセザンヌ。ルノワールは印象派画家として知られ、セザンヌはポスト印象派と位置付けられますが、実は同じ時代に生き、家族ぐるみで交流するほど親交が深かったといいます。ルノワールの代表作《ピアノの前の少女たち》やセザンヌの代表作《画家の息子の肖像》をはじめとした、2人による肖像画、静物画、風景画、そして2人から影響を受けたピカソの作品など、約50点が集結。映像コンテンツなども展開され、見応えのある展示になっていますよ。会場はロクシタンのいい 香り …2人の作品を比べるとより楽しめる◎ピエール=オーギュスト・ルノワール《花瓶の花》1898年、油彩・カンヴァス、オランジュリー美術館 © GrandPalaisRmn(musée de l'Orangerie)/ Franck Raux / distributed by AMFお花や木々、女性など、同じモチーフを描いていても、2人の描き方や表現は異なります。たとえば、ルノワールの花の作品は、さまざまな色をした多くの種類の花を描き、花瓶の光沢まで表現しているのが特徴。ボール・セザンヌ《青い花瓶》1889-1890年、油彩・カンヴァス、オルセー美術館 © Musée d'Orsay, Dist. GrandPalaisRmn / Patrice Schmidt / distributed by AMF一方、セザンヌは斜めの線を取り入れており、構図の不安定さを作り出しています。同じモチーフを描いていても、受ける印象が大きく違いますよね。それぞれ特徴のある2人ですが、ルノワールが描いた作品の中には、あえてセザンヌのようなタッチで制作されたものも。巨匠2人に フォーカス があてられた本展では、彼らの作風の違いや変遷などを感じることができそうですよ。ピエール=オーギュスト・ルノワール《風景の中の裸婦》1883年、油彩・カンヴァス、オランジュリー美術館 © GrandPalaisRmn (musée de l'Orangerie) / Franck Raux / distributed by AMF会場内では一部を のぞき 、ほぼすべての作品の写真撮影が可能。お気に入りの作品は、ぜひ写真に収めてみてくださいね(※撮影禁止マークのある作品は撮影できません)。また、会場内の 香り にも注目。実は、ルノワールとセザンヌが南仏のプロヴァンスにゆかりがあることから、同じく南仏プロヴァンスに生まれた「ロクシタン」が会場内の 香り を演出しているんです。ハーブのヴァーベナやローズなど、プロヴァンスの空気を感じながら作品を楽しめますよ。あれもこれも目移りしそう…豊富なグッズも見逃せないミュージアムショップでは、本展でしか手に入らないオリジナルグッズを展開。カラフルな色使いがかわいい「A5クリアファイル」(税込400円)や、ルノワールの《チューリップの花束》をあしらった「ポップアップメモ」(税込770円)など、日常使いしやすいグッズも多数ラインナップしています。「チャーム付き ボールペン 」(税込880円)は、絵画の中から飛び出してきたかのようなお花のチャームがポイント!オレンジとブルー、どちらもかわいくてイロチ買いしたくなっちゃいそうです。「ドリップコーヒー」(税込756円)は、ちょっとしたギフトにもぴったり。作品がそのままドリップバッグになった一風変わったデザインで、コーヒータイムが楽しくなりそうですよ。「サテン巾着クッキー」(税込1600円)は、展覧会オリジナル巾着とチョコチップクッキーがセットになった商品。はちみつを使ったクッキーはコーヒーとの相性も抜群だというから、ドリップコーヒーと合わせて贈るのも良さそうです。上品なデザインの巾着は、毎日持ち歩きたくなっちゃいますね。200円引きになるうれしい特典も?本展では、カラーコーデ割引が実施されるとのこと。ピンクかブルーの服装で来場すると観覧料が100円割引に、さらにピンクとブルーの コーディネート の場合は200円割引になるといいます!ぜひかわいい洋服に身を包んで、絵画鑑賞をお得に楽しんでみては?(※チケット窓口での購入のみ適用。他の割引との併用不可)オランジュリー美術館 オルセー美術館 コレクションより ルノワール×セザンヌ―モダンを拓いた2人の巨匠場所:三菱一号館美術館(東京都千代田区丸の内2-6-2)会期:2025年5月29日(木)〜9月7日(日)開館時間:10:00〜18:00(祝日を除く金曜日と第2水曜日、9月1日〜9月7日は20時まで)【夏の特別夜間開館】8月の毎週土曜日も20時まで開館。※入館は閉館の30分前まで休館日:月曜日(ただし祝日の場合、トークフリーデー6月30日、7月28日、8月25日、9月1日は開館料金:当日 一般:税込2500円/ 大学生 :税込1500円/ 高校生 :税込1300円/ 中学生 以下:無料/毎月第2水曜日「マジックアワーチケット」 税込1800円 ※当日の17時以降に当館チケット窓口でのみ販売。他の割引との併用不可。公式サイト: https://mimt.jp/ex/renoir-cezanne/