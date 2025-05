【ワンダーフェスティバル2025[夏]】 7月27日 開催予定 会場:幕張メッセ国際展示場1~8ホール

海洋堂は「ワンダーフェスティバル2025[夏]」を7月27日に幕張メッセ国際展示場1~8ホールにて開催する。5月30日から優先入場券の抽選を開始し、前売り入場券は6月6日から販売を開始する。

あわせてキービジュアルを公開。会場での「思いの共有」を描いたもので、「ワンダちゃん」、「リセットちゃん」が今回の企画である「エヴァワンフェス」を意識したコスチュームで描かれている。イラストの担当は青木俊直氏。

入場料金は優先入場券が7,500円、前売り入場券(A~F区分)が3,500円、「U22割」が2,200円、「午後割」が2,300円。当日券は4,000円となっている。

今回の開催では、暑さ対策として入場待機エリアと4ホールに救護室を設置、体調不良時の迅速な対応を行なう。また3、4ホール間「やすらぎのモール」2カ所、6、7ホール間「いこいのモール」2カ所に風よけテントを設置する。通路からの外気の流入を抑制し、ホール内の快適な環境を維持できるという。加えてディーラー、一般参加者にうちわと瞬間冷却パックを配布する。

風よけテント設置イメージ

うちわ

瞬間冷却パック

(C) Wonder Festival Project Office All Right Reserved.