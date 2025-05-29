水谷隼、レジェンドたちの戦いに「役満を期待」 世界麻雀アンバサダーとして
東京オリンピック卓球混合ダブルス金メダリストでタレントの水谷隼が29日、都内で『アース製薬100周年記念世界麻雀TOKYO2025国別チーム対抗戦日本代表選手発表特番』に世界麻雀TOKYO2025 PRアンバサダーとして登場した。
【写真】取材に参加した藤田晋氏、森山茂和らと笑顔をみせる水谷隼
『世界麻雀TOKYO2025』は、7月1日から6日に東京で開催される世界各国の麻雀トッププレイヤーによる国際大会。史上初めての国別対抗チーム戦が実施され、各国代表が4人1チームで戦う。
同大会のPRアンバサダーを務める水谷は、注目するチームとして「Over60代表チーム」を挙げ、「小学生のころ、見ていた方たちの試合を目の前で観られることをうれしく思う」と語った。最近も「役満集をYouTubeで見ていた」と述べ、同大会でも「麻雀界を盛り上げるために、Over60代表チームにはぜひ役満を期待したい」とレジェンドたちに期待した。
■世界麻雀TOKYO2025国別対抗チーム戦・日本代表チーム
【フル代表チームA】
多井隆晴（RMU）、伊達朱里紗（日本プロ麻雀連盟）、鈴木たろう（最高位戦日本プロ麻雀協会）、竹内元太（最高位戦日本プロ麻雀協会）
【フル代表チームB】
佐々木寿人（日本プロ麻雀連盟）、仲林圭（日本プロ麻雀協会）、瑞原明奈（最高位戦日本プロ麻雀協会）、本田朋広（日本プロ麻雀連盟）
【フル代表チームC】
勝又健志（日本プロ麻雀連盟）、園田賢（最高位戦日本プロ麻雀協会）、醍醐大（最高位戦日本プロ麻雀協会）、逢川恵夢（日本プロ麻雀協会）
【フル代表チームD】
堀慎吾（日本プロ麻雀協会）、白鳥翔（日本プロ麻雀連盟）、魚谷侑未（日本プロ麻雀連盟）、鈴木優（最高位戦日本プロ麻雀協会）
【女性プロ代表チーム】
浅見真紀（最高位戦日本プロ麻雀協会）、黒沢咲（日本プロ麻雀連盟）、日向藍子（最高位戦日本プロ麻雀協会）、二階堂亜樹（日本プロ麻雀連盟）
【Over60代表チーム】
森山茂和（日本プロ麻雀連盟）、新津潔（最高位戦日本プロ麻雀協会）、沢崎誠（日本プロ麻雀連盟）、近藤誠一（最高位戦日本プロ麻雀協会）、灘麻太郎（日本プロ麻雀連盟）
【Under29代表チーム】
桑田憲汰（日本プロ麻雀連盟）、阿久津翔太（日本プロ麻雀連盟）、有賀利樹（最高位戦日本プロ麻雀協会）、朝比奈ゆり（日本プロ麻雀連盟）
【プロ団体推薦チーム】
瀬戸熊直樹（日本プロ麻雀連盟）、石井一馬（最高位戦日本プロ麻雀協会）、下石戟（日本プロ麻雀協会）、河野高志（RMU）、忍田幸夫（麻将連合）
【写真】取材に参加した藤田晋氏、森山茂和らと笑顔をみせる水谷隼
『世界麻雀TOKYO2025』は、7月1日から6日に東京で開催される世界各国の麻雀トッププレイヤーによる国際大会。史上初めての国別対抗チーム戦が実施され、各国代表が4人1チームで戦う。
■世界麻雀TOKYO2025国別対抗チーム戦・日本代表チーム
【フル代表チームA】
多井隆晴（RMU）、伊達朱里紗（日本プロ麻雀連盟）、鈴木たろう（最高位戦日本プロ麻雀協会）、竹内元太（最高位戦日本プロ麻雀協会）
【フル代表チームB】
佐々木寿人（日本プロ麻雀連盟）、仲林圭（日本プロ麻雀協会）、瑞原明奈（最高位戦日本プロ麻雀協会）、本田朋広（日本プロ麻雀連盟）
【フル代表チームC】
勝又健志（日本プロ麻雀連盟）、園田賢（最高位戦日本プロ麻雀協会）、醍醐大（最高位戦日本プロ麻雀協会）、逢川恵夢（日本プロ麻雀協会）
【フル代表チームD】
堀慎吾（日本プロ麻雀協会）、白鳥翔（日本プロ麻雀連盟）、魚谷侑未（日本プロ麻雀連盟）、鈴木優（最高位戦日本プロ麻雀協会）
【女性プロ代表チーム】
浅見真紀（最高位戦日本プロ麻雀協会）、黒沢咲（日本プロ麻雀連盟）、日向藍子（最高位戦日本プロ麻雀協会）、二階堂亜樹（日本プロ麻雀連盟）
【Over60代表チーム】
森山茂和（日本プロ麻雀連盟）、新津潔（最高位戦日本プロ麻雀協会）、沢崎誠（日本プロ麻雀連盟）、近藤誠一（最高位戦日本プロ麻雀協会）、灘麻太郎（日本プロ麻雀連盟）
【Under29代表チーム】
桑田憲汰（日本プロ麻雀連盟）、阿久津翔太（日本プロ麻雀連盟）、有賀利樹（最高位戦日本プロ麻雀協会）、朝比奈ゆり（日本プロ麻雀連盟）
【プロ団体推薦チーム】
瀬戸熊直樹（日本プロ麻雀連盟）、石井一馬（最高位戦日本プロ麻雀協会）、下石戟（日本プロ麻雀協会）、河野高志（RMU）、忍田幸夫（麻将連合）