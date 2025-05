【実食レポ】なりきり気分でひんやりおいしい！東京ディズニーランド「ドナルドダックアイス（マンゴー）」

東京ディズニーランドに、「ドナルドダック」をモチーフにした夏にぴったりのひんやりスイーツ「ドナルドダックアイス(マンゴー)」が登場!

マンゴーの爽やかな味わいと、「ドナルドダック」のかわいいパッケージで、見た目も味も楽しめる一品です☆

東京ディズニーランド「ドナルドダックアイス(マンゴー)」

価格:500円(税込)

販売期間:2025年4月1日 〜 2025年9月15日

販売店舗:

東京ディズニーランド/アドベンチャーランド「フレッシュフルーツオアシス」

東京ディズニーランド/ファンタジーランド「マジカルマーケット」

東京ディズニーランド/トゥーンタウン「トゥーントーン・トリート」

東京ディズニーランド「フードブース(トゥモローランド側)」

「ドナルドダックアイス(マンゴー)」は、「ドナルドダック」の顔をデザインしたパッケージが特徴のアイスバー。

マンゴーの甘さと酸味が絶妙にマッチし、暑い季節にぴったりの爽やかな味わいを楽しめます。

パーク内の複数のエリアで販売されていて、アドベンチャーランドやファンタジーランド、トゥーンタウン、トゥモローランドなど、様々な場所で手軽に購入できるのが嬉しい!

自分の口元に持ってきて写真を撮れば、まるで「ドナルドダック」になりきったような楽しい写真を撮ることができます。

6月9日の「ドナルドダック」のお誕生日のお祝いや、東京ディズニーランドで開催中の“ディズニー・パルパルーザ”第4弾「ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!」と一緒に楽しんでくださいね!

見た目のかわいさと、マンゴーの爽やかな味わいが魅力のひんやりスイーツ。

「ドナルドダックアイス(マンゴー)の紹介でした。

