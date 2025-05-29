¡Ö²´Ã°¤Èé¬é¯¡×¤Ç21Ç¯Á°¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¡ÄÍÌ¾½÷Í¥¡Ö¶Ú¥È¥ì´èÄ¥¤Ã¤¿¡×¶á±Æ¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼Â³¡¹¡Ö°Û¼¡¸µ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö±Ê±ó¤ÎÊÑ¤ï¤é¤ÌÈþ¤·¤µ¡×
¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÂç²ÏÆâÆà¡¹»Ò¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôÅê¹Æ¡£¤½¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡¦VELVETY INDIGO BLUE BLACK¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¡ÖåºÎï¤ËÃå¤¿¤¯¤Æ¡×¶Ú¥È¥ì¤ò´èÄ¥¤Ã¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤¿Âç²ÏÆâ¤Ï¡¢¥â¥Î¥¯¥í»£±Æ¤Î¼«¿È¤Î»Ñ¤òÊ£¿ôÅê¹Æ¡£¥·¥ã¡¼¥×¤Ë°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¹ø²ó¤ê¤È¡¢ºÙ¿È¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö#¶Ú¥È¥ì #Ê¢¶Ú³ä¤ì¤ë¤Þ¤Ç¡×¤È¥¿¥°ÉÕ¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¥ì¥¤²á¤®¤Æ°Û¼¡¸µ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö±Ê±ó¤ÎÊÑ¤ï¤é¤ÌÈþ¤·¤µ¤Ã¤ÆºÇ¹â¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡£¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç²ÏÆâ¤Ï2004Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÃë¥É¥é¥Þ¡Ö²´Ã°¤Èé¬é¯¡×¤Ë¼ç±é¤·¡¢Âç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£¤½¤Î¸å¤â¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£