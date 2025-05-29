ÅÒ¤±¶â280²¯±ß°Ê¾å ¡È¥Ð¥«¥é¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¡ÉÃË¡Ê38¡Ë¤òÂáÊá ¡ÖÀ®¸ùÂÎ¸³Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡× ¼ý»Ù¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹4000Ëü±ß
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Ç280²¯±ß°Ê¾å¤òÅÒ¤±¡Ö¥Ð¥«¥é¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿ÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÃË¤¬¡ÖÀ®¸ùÂÎ¸³¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¡Åç¸©¤¤¤ï¤»Ô¤Î²ñ¼Ò°÷¡¦Ä³´ÖÎÓÀ¿ÍÆµ¿¼Ô¡Ê38¡Ë¤Ï¡¢³¤³°¤Ç±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¥µ¥¤¥È¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¡¢¥Ð¥«¥éÅÒÇî¤Ê¤É¤Ç¸½¶â¤ä°Å¹æ»ñ»º¡¢¤ª¤è¤½9200Ëü±ßÁêÅö¤òÅÒ¤±¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ä³´ÖÎÓÍÆµ¿¼Ô¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¥Ð¥«¥éÅÒÇî¤Î¾¡Íø·ë²Ì¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¡¢¤ª¤è¤½3Ç¯´Ö¤Ç280²¯±ß°Ê¾å¤òÅÒ¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Ð¥«¥é¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤Î¼èºà¤ÇÄ³´ÖÎÓÍÆµ¿¼Ô¤¬¡Ö¤ª¶â¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯À®¸ùÂÎ¸³¤¬¤¢¤ê¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤ºÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¿·¤¿¤Ë¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÅÒ¤±¤Î¼ý»Ù¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹4000Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢Ä³´ÖÎÓÍÆµ¿¼Ô¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¥µ¥¤¥È¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë´«Í¶¤¹¤ë¡Ö¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¡×¼ýÆþ¤Ç¤â¤ª¤è¤½700Ëü±ß¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
ºë¶Ì,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
ÀÅ²¬,
¿À»ö,
Ë¡Í×,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
½»Âð,
Åìµþ,
Ë¬Ìä²ð¸î