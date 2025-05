【台湾:Nintendo Switch 2】 7月10日 発売予定 価格:14,380TWD

台湾任天堂は、Nintendo Switch 2を台湾で7月10日に発売すると発表した。

日本国内での発売は6月5日予定のNintendo Switch 2。海外の一部地域では発売日が異なることが発表されていたが、台湾での発売は7月10日となることが正式発表された。

価格は14,380TWD(台湾ドル)で、日本円に換算すると約69,860円。「マリオカート ワールド」付きのセット商品は15,580TWD(日本円:約75,690円)となる。

Nintendo Switch 2

Nintendo Switch 2 + 「ワリオカート ワールド」セット

