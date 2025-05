ペイサーズのタイリース・ハリバートンがプレーオフで“歴史的”なトリプルダブル

「僕らはここでなにか特別なことを作り上げている。しかも自分たちはそれをものすごく楽しんでやっているんだ」

そう語ったのは、インディアナ・ペイサーズのタイリース・ハリバートン。チーム在籍4年目のポイントガードは、2年連続でチームをカンファレンス・ファイナルへ導く殊勲者となり、「NBAプレーオフ2025」でも見事チームを引っ張っている。

5月28日(現地時間27日、日付は以下同)にホームのゲインブリッジ・フィールドハウスで行われたニューヨーク・ニックスとのカンファレンス・ファイナル第4戦。ペイサーズは130-121でニックスに勝利し、3勝1敗でNBAファイナル進出に王手をかけた。

ペイサーズではパスカル・シアカムが30得点5リバウンド、ベネディクト・マサリンが20得点、アーロン・ニスミスが16得点2スティール、マイルズ・ターナーが13得点3ブロックを残したとはいえ、主役はハリバートンだった。

196センチ83キロの司令塔は、37分32秒コートに立っていずれも両チーム最多の104回のボールタッチで75本のパスを通し、32得点12リバウンド15アシストの“トリプルダブル”に4スティールと大暴れ。

これまでペイサーズではポール・ジョージ(現フィラデルフィア・セブンティシクサーズ)、ビクター・オラディポ、マーク・ジャクソンがプレーオフでトリプルダブルを残してきたのだが、2度も達成したのはハリバートンがフランチャイズ史上初。

また、プレーオフの大舞台で30得点10リバウンド15アシストをクリアしたのはオスカー・ロバートソン(元シンシナティ・ロイヤルズほか/2度)、ニコラ・ヨキッチ(デンバー・ナゲッツ)とハリバートンのみ。

しかも1977-78シーズンにターンオーバーが正式に統計されて以降、プレーオフの1試合を30得点10リバウンド15アシスト超えかつ0ターンオーバーで終えたのはこの日のハリバートンがNBA史上初となった。

ハリバートンは、プレーオフのカンファレンス・ファイナルで歴史的なスタッツで見事ペイサーズを勝利へ導いたと言っていい。30日のシリーズ第5戦で、ペイサーズが敵地でニックスを下すことができるのか、是非とも注目したいところだ。

In Indiana’s Game 4 victory tonight, Tyrese Haliburton became the first player to have at least 30 points, 10 rebounds, 15 assists and no turnovers in a playoff game since the 1977-78 season (when turnovers were first tracked).

The only other players to reach those totals for…

