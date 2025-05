BTS J-HOPE新曲「Killin’ It Girl （feat. GloRilla）」リリースを発表

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■新曲「Killin’ It Girl」は、ひと目惚れした瞬間のときめきを率直に表現したヒップホップ曲

BTSのJ-HOPEが、6月13日13時にデジタルシングル「Killin’ It Girl (feat. GloRilla)」をリリースすると発表した。

「Killin’ It Girl (feat. GloRilla)」は、ひと目惚れした瞬間のときめきを率直に表現したヒップホップジャンルの曲だ。J-HOPEのソロシングルプロジェクトの締めくくりとなる作品であり、彼の一層広まった音楽スペクトラムの頂点を示す1曲になる予定だ。

5月28日夜、HYBE LABELSの公式YouTubeチャンネルを通じて公開された「‘Charm of HOPE’ Concept Film」の中に「Killin’ It Girl (feat. GloRilla)」音源の一部が含まれ、世界中のファンから注目が集まっている。重厚なビートとスタイリッシュなリズムが印象的で、インストゥルメンタルながらも思わず体が動くほど中毒性が強い。

また、J-HOPEとアメリカのラッパーのグローリラ(GloRilla)のコラボレーションも注目度が高い。グローリラは、よどみのないラップとパワフルなエネルギーで、グローバルヒップホップシーンで頭角を現しているアーティストだ。2024年にリリースされたアルバム『Glorius』は米「ビルボード200」5位を記録し、「2023 iHeartRadio Music Awards」では「ベストニューヒップホップアーティスト(Best New Hip-Hop Artist)」にも選ばれている。

J-HOPEは6月13日・14日、韓国・高陽市の高陽総合運動場のメインスタジアムで開催される『j-hope Tour ‘HOPE ON THE STAGE’ FINAL』にて「Killin’ It Girl (feat. GloRilla)」の初ステージを披露する予定だ。これに先立ち、コンセプトフォトやMVティーザーなども順次公開し、カムバックへの期待を一層高める。リリース後も多彩な活動を予告し、ファンの注目が集まっている。

3月、ソロシングルプロジェクトの最初の曲「Sweet Dreams (feat. Miguel)」では、愛したい、そして愛されたいという想いを込めたセレナーデを届けた。「MONA LISA」では魅力的な相手に心を奪われた状況を愉快に描いた。そして今回の「Killin’ It Girl (feat. GloRilla)」は、これまで描いてきた多彩な感情を完成させる曲となっている。

J-HOPEはApple Musicのラジオ番組『The Zane Lowe Show』に出演した際、「感情の流れと順序を慎重に考慮して、ソロシングルプロジェクトを構成した。その感情の流れをひとつずつ解いていくなかで、最後のシングルは個人的に最も愛着のある曲」と明らかにしている。

