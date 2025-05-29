TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¤Î²½³Øµ¡³£¥á¡¼¥«¡¼¡ÖÂçÀî¸¶²½¹©µ¡¡×¤Î¤¨¤óºá»ö·ï¤ò¤á¤°¤ëÅìµþ¹âºÛ¤ÎÈ½·è¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢·Ù»¡Ä£¤ÎÆïÄ¹´±¤Ï¤­¤ç¤¦¡¢¡Ö·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ëÁÜºº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸·¤·¤¤ÆâÍÆ¤ÎÈ½·è¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡Ä£¡¡ÆïË§¿­ Ä¹´±
¡Ö·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ëÁÜºº¤Ë¤Ä¤­¤Þ¤·¤Æ¡¢¸·¤·¤¤ÆâÍÆ¤ÎÈ½·è¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»ä¤È¤·¤Æ¤âÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×

¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¤Î²½³Øµ¡³£¥á¡¼¥«¡¼¡ÖÂçÀî¸¶²½¹©µ¡¡×¤Î¤¨¤óºá»ö·ï¤ò¤á¤°¤ëÅìµþ¹âºÛ¤ÎÈ½·è¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢·Ù»¡Ä£¤ÎÆïË§¿­Ä¹´±¤Ï¤­¤ç¤¦¤Î²ñ¸«¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Öº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢·Ù»ëÄ£¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈ½·èÆâÍÆ¤òÀººº¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÂÐ±þ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤Þ¤¿¡¢¡Ö·ë²Ì¤È¤·¤Æ¹µÁÊ¤¬¼è¤ê¾Ã¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢ËÜ·ï¹µÁÊ¸å¤Ë¸ø°ÂÉôÆâ¤ËÁÜºº»ØÆ³´±¤òÃÖ¤¯¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢åÌÌ©¤«¤ÄÅ¬Àµ¤ÊÁÜºº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ØÆ³¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÅÔÆ»ÉÜ¸©·Ù»¡¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î»ØÆ³¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¡¢°ú¤­Â³¤­Å°Äì¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£