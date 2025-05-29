NTT¥É¥³¥â¤¬¶ä¹Ô¶È¤Ë»²Æþ¡Ö½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¡×¤òÇã¼ý¤Ø¡¡·ÈÂÓÂç¼ê¤ÇÍ£°ì»±²¼¤Ë¶ä¹Ô»ý¤¿¤º ¡È·ÐºÑ·÷¶¥Áè¡É´¬¤ÊÖ¤·¤Ø
NTT¥É¥³¥â¤¬¥Í¥Ã¥È¶ä¹ÔÂç¼ê¤Î¡Ö½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¡×¤òÇã¼ý¤·¡¢½ÐÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤¿¶ä¹Ô»ö¶È¤Ë»²Æþ¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢NTT¥É¥³¥â¤Ï¡Ö½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¡×¤Î²áÈ¾¿ô¤Î³ô¼°¤ò¼èÆÀ¤·¡¢»Ò²ñ¼Ò²½¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤ç¤¦¤Î¼èÄùÌò²ñ¤Ç·èµÄ¤·¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¿®ÎÁ¼ýÆþ¤¬Æ¬ÂÇ¤Á¤È¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢·ÈÂÓÂç¼ê¤Î´Ö¤Ç¤Ï¥¹¥Þ¥Û·èºÑ¤ä¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¤Î¶âÍ»¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³ÈÂç¤·¡¢ÄÌ¿®·ÀÌó¤È¥»¥Ã¥È¤ÇÍøÍÑ¼Ô¤ò°Ï¤¤¹þ¤à¡È·ÐºÑ·÷¶¥Áè¡É¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥É¥³¥â¤Ï¤ª¤È¤È¤·¡¢¾Ú·ô²ñ¼Ò¤ò»Ò²ñ¼Ò²½¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ÈÂÓÂç¼ê¤Î¤Ê¤«¤ÇÍ£°ì¡¢¶âÍ»»ö¶È¤Î³Ë¤È¤â¸À¤¨¤ë¶ä¹Ô¤ò»±²¼¤Ë»ý¤¿¤º¡¢½ÐÃÙ¤ì¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
800Ëü¤òÄ¶¤¨¤ëÍÂ¶â¸ýºÂ¤ò»ý¤Ä¶ä¹Ô¤ò»±²¼¤ËÃÖ¤¡¢¥É¥³¥â¤Î¥¹¥Þ¥Û·èºÑ¡ÖdÊ§¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶âÍ»¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç´¬¤ÊÖ¤·¤ò¿Þ¤ê¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
»×¤¤¤ä¤ê,
Ë¬Ìä²ð¸î,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
ÆÁÅç,
¿ÀÆàÀî,
½»Âð,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
Ï·¸å,
Ê©ÃÅ