ÏÃÂêºî¼¡¡¹½Ð±é¡Ä29ºÐ¥Þ¥ë¥Á½÷Í¥à±ð¤Ã¤Ý¤¤á¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥¥å¥ó¤Ç¤¹¡×¡ÖÅ·»È¤À¤ï¡×¡Ö¥¥å¡¼¥Æ¥£¥Õ¥ë¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼
¥Á¥å¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×¥ï¥ó¥Ô¤ÇÈþ¥Ç¥³¥ë¥Æ¤¤é¤á¤«¤»
¡¡²Î¼ê¤Ç½÷Í¥¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¤Ê¤É¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶(29)¡áÊ¡²¬»Ô½Ð¿È¡á¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿§¤Ã¤Ý¤¤¥â¥Ç¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö@barfout_magazine_tokyo ¤ß¤Æ¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥«¥Ð¡¼¤òÌ³¤á¤¿·î´©»ï¡ÖBARFOUT! ¡Ê¥Ï゙¥¡¥Õ¥¢¥¦¥È¡ª¡Ë¡×¡Ê¸¸Åß¼Ë¡Ë¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡´ã¶À¤ò³Ý¤±¤Æ»ç¤Î¥Á¥å¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ÇÈþ¤·¤¤Î¾¸ª¤ä¥Ç¥³¥ë¥Æ¤ò¤¤é¤á¤«¤»¤¿¤ê¡¢±ð¤Ã¤Ý¤¤»ëÀþ¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¤ê¡Ä¡£¥·¥Ã¥¯¤Ê¹õ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥¹¥«¡¼¥È¤Î¹õ¥³¡¼¥Ç¤ÎÁõ¤¤¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ù¤Ã¤Ô¤ó¤µ¤ó¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥Ø¥¢¡¼Å·»È¤À¤ï¡×¡Ö¥¥å¥ó¤Ç¤¹¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¡×¡ÖÈþÎï¤Î°ì¸À¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÊìÀ¤Ë°î¤ì¤Æ¤ëÀ»Êì¥Þ¥ê¥¢¡×¡Ö²Ä°¦¤µ¤ÈÈþ¤·¤µ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ë¡×¡Ö²Ä°¦¤¤åºÎï¤Ê¥¥å¡¼¥Æ¥£¥Õ¥ë¤ä¤Í¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²Ä°¦¤µ¤ÈÈþ¤·¤µ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ë¡×
¡¡ÃÓÅÄ¤Ï2009Ç¯¤«¤é¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£15Ç¯¤Î±Ç²è¡Ö¤ß¤ó¤Ê!¥¨¥¹¥Ñ¡¼¤À¤è!¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤âËÜ³Ê»ÏÆ°¤·¡¢ºòÇ¯¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ö³¤¤ËÌ²¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×¡ÊTBS¡Ë¡ÖÃÏÌÌ»Õ¤¿¤Á¡×(¤Ê¤É¤ÎÏÃÂêºî¤Ë¤â½Ð±é¡£¼ç±é¤·¤¿NHK¥É¥é¥Þ¡Ö½®¤òÊÔ¤à¡Á»ä¡¢¼½ñ¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡Á¡×¤Ï¥É¥¤¥Ä¤Î¹ñºÝ±ÇÁüº×¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2025¡×Entertainment¡§Omnia OpenÉôÌç¤Ç¶â¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£