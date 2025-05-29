¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÄ¹ÁªÍîÁª¤Î²»³Ú²È¡¦¾®ÂÞÀ®ÉË»á¡Ö¤ª¶â¤Ë¤ÏÊÑ¤¨Æñ¤¤µ®½Å¤Ê·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¡×
¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÄ¹Áª¤ËÎ©¸õÊä¤·¤ÆÍîÁª¤·¤¿²»³Ú²È¤Î¾®ÂÞÀ®ÉË»á¡Ê34¡Ë¤¬29Æü¤Þ¤Ç¤Ënote¤ò¹¹¿·¡£Áªµó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
Ç¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¦¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÄ¹Áª¤¬25Æü¤ËÅê³«É¼¤µ¤ì¡¢Ìµ½êÂ°¸½¿¦¤ÎÀ¶¿åÍ¦¿Í»á¡Ê63¡Ë¤¬5Áª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¾®ÂÞ»á¤Ï¡Ö·ë²Ì¤Ï32836É¼¡¢»ä¤Ï5¿ÍÃæ4°Ì¤À¤Ã¤¿¡£ÅêÉ¼Î¨¤Ï35.78%¡¢»ä¤ÎÆÀÉ¼Î¨¤Ï8.5¡ó¤À¤Ã¤¿¡×¤È¼«¿È¤Î·ë²Ì¤òµ¤·¡¢ÅêÉ¼¤·¤¿Í¸¢¼Ô¤ä»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤é¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡Ö3Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬»ä¤Î¥Õ¥ë¥Í¡¼¥à¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤Î½Å¤ß¤ò¡¢¤¤¤Þ»ä¤¬°ìÈÖ´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÁªµó¤Ç¾®ÂÞÀ®ÉË¤ËÅêÉ¼¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢»ä¤È°ì½ï¤Ë¿·¤·¤¤¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤ÎÃÂÀ¸¤òÌ´¸«¤¿¤À¤í¤¦¡£Ê¸²½¤ä·Ý½Ñ¤ò°¦¤·¡¢Ê¬ÃÇ¤è¤ê¤âÍ»ÏÂ¤ò½Å¤ó¤¸¤ë¿Í¤¿¤Á¤â¡¢¤¤Ã¤ÈÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡×¤È¿ä¤·ÎÌ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤·¤«¤·»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤³¤Î³¹¤Ë½»¤à8.5¡ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¹Í¤¨¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬³°¹ñ¿ÍÈÈºá¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î3ÇÜ°Ê¾å¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¸½¾õ°Ý»ý¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤â¤µ¤é¤ËÂ¿¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬ÅêÉ¼¤Ë¤¹¤é¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ý¡Ý¤½¤ì¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Î¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤Î¥ê¥¢¥ë¤À¡£¤½¤ó¤Ê·ëËö¤ò¿È¤ò¤â¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ª¶â¤Ë¤ÏÊÑ¤¨Æñ¤¤µ®½Å¤Ê·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
½é¤á¤Æ¤ÎÁªµóÀï¤Ë¾¡¼ê¤¬¤ï¤«¤é¤º½øÈ×¤Ï¶ìÀï¤·¤¿¤¬¡¢¼¡Âè¤Ë³¹Æ¬±éÀâ¤Ë½¸¤Þ¤ë¿Í¤Î¿ô¤âÁý¤¨¤¿¡£¤·¤«¤·ÅöÁª¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡ÖÌÜ¤ò¼ð¤é¤·¤ÆÎÞ¤òÎ®¤¹¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤¿¤Á¤ò¤ß¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¾®ÂÞ»á¡£¡Ö¤³¤Î»ÔÄ¹Áªµó¤Ç¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢À¯ÅÞ¤«¤é¤Î¸øÇ§¤ò¼õ¤±¤¿¤êÃ¯¤«¤ÎÃÏÈ×¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¤ê¡¢¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ê¤é¤¤Ã¤È¡¢»ä¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡£»ä¤ÏÁªµó¤È¤¤¤¦¥ê¥ó¥°¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò¹ÎÄê¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀï¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò¸«¼º¤Ã¤¿¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤Ë¡¢¤½¤ÎÀï¤¤¤òÄ©¤à°ÕµÁ¤ÏÂç¤¤¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÌ±¤À¤±¤Ç¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤òËä¤á¤é¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÆÀÉ¼¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢²æ¤Ê¤¬¤éÂç·òÆ®¤À¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¤¤Þ¤ÏÊ¸²½¡¦·Ý½ÑÊ¬Ìî¤ËÆÃ²½¤·¤¿À¯ºöÄó°Æ¤¬¤Ç¤¤ëÀ¯ÅÞ¤òºî¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¡ÖÎã¤¨¤Ð»ä¤¬¤º¤Ã¤ÈÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î³èÀ²½¤òÂ¥¤¹¤¿¤á¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¡Ý¡Ý¸ø±à¤Ç¤Î¥Ü¡¼¥ëÍ·¤Ó²ò¶Ø¡¢¾®¤µ¤Ê·à¾ì¤ä¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤òÁý¤ä¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤É¡Ý¡Ý¤ò¡¢À¯¼£Åª¤ÊÆ¯¤¤«¤±¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤âÌÌÇò¤½¤¦¤À¡£¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤Ë¸Â¤é¤º¡¢Â¾¤ÎÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤Ë¤â³èÆ°¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ¯¼£¤Ë¶½Ì£¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¤µ¤é¤Ëµ¤·Ú¤ËÀ¯¼£»²²Ã¤Ç¤¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÅ¸Ë¾¤ò¼¨¤·¤¿¡£