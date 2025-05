台湾の3ピースバンド・Elephant Gymが、ワールドツアーよりライブ音源をリリースするプロジェクトを始動した。昨年、渋谷Spotify O-EASTソールドアウト公演を含む東名阪ツアーや、「SYNCHRONICITY24」「朝霧JAM」出演など三度の来日を果たし、23カ国60都市のワールドツアーを終えたElephant Gym。世界各地での演奏からライブ音源を厳選し、リリースすることを発表した。5月29日より第一弾のリリースとして、チリ・サンティアゴ公演から2曲がデジタルリリースされた。

このワールドツアーでは、北中南米、ヨーロッパ、アジア、オセアニアと文字通り世界各国で、多様なオーディエンスの熱狂や反応により、各地で豊かな演奏表現を引き出されることとなった。そんな各地の独自の空気感と音像を体験できるライブ音源を、今後2カ月置きにリリースしていくとのこと。一部はメンバー自らミキシングを習得しながら、制作している。また、今年の秋以降には、Elephant Gymの初となる映像作品もリリースすべく、現在制作を進めているとのこと。<リリース情報>Elephant GymDigital EP『Live in THE WORLD -South America』2025年5月29日(水)リリース=収録曲=1. Underwater - Live in Santiago, Chile2. Finger - Live in Santiago, ChileOfficial Website - https://www.wordsrecordings.com/elephant-gym