¸þ°æ¹¯Æó¤é¤¬±é¤¸¤ë¥¥ã¥é¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¡¡¡ØDating Game¡Ù¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õ¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¸ø³«
¡¡Snow Man¤Î¸þ°æ¹¯Æó¤È¥¿¥¤¤ÎÇÐÍ¥¥Þー¥Á¡á¥Á¥å¥¿ー¥¦¥Ã¥È¡¦¥Ñ¥Ã¥¿¥é¥¬¥à¥Ý¥ó¤¬¶¦±é¤¹¤ë¥¿¥¤BL¥É¥é¥Þ¡ØDating Game¡Ê²¾Âê¡Ë¡Ù¤ÎÀµ¼°¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡ØDating Game～¸ýÀâ¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¥Ü¥¹⁉～¡Ù¤Ë·èÄê¤·¡¢¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§Snow Man ¸þ°æ¹¯Æó¡õ¿¹ºê¥¦¥£¥ó¤Ï±¿Ì¿¤Î2¿Í¤À¤Ã¤¿¡¡¡È¥Üー¥À¥ì¥¹¡É¤ÊBL±Ç²è¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ëÍ½´¶
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥¿¥¤¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤·¡¢Á´ÊÔ¥¿¥¤¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥Üー¥¤¥º¥é¥Ö¡¦¥í¥Þ¥ó¥¹¥³¥á¥Ç¥£ー¥É¥é¥Þ¡£¸þ°æ¤Ï¥¿¥¤¥É¥é¥Þ»Ë¾å½é¤ÎÆüËÜ¿Í¼ç±é¤È¤·¤ÆÁ´ÊÔ¥¿¥¤¸ì¤Ç¤Î±éµ»¤ËÄ©¤ß¡¢¥¿¥¤¤ÎÇÐÍ¥¥Þー¥Á¡á¥Á¥å¥¿ー¥¦¥Ã¥È¡¦¥Ñ¥Ã¥¿¥é¥¬¥à¥Ý¥ó¡¢¥Õ¥ëー¥¯¡á¥Ê¥¿¥Ã¥È¡¦¥·¥ê¥Ý¥ó¥Èー¥ó¡¢¥æ¥É¡á¥¿¥ó¥¿¥Ã¥È¡¦¥¿ー¥ê¥ó¥Ô¥í¥à¤é¤È¶¦±é¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç½Ð±é¼Ô¾ðÊó¤À¤±¤ÎÈ¯É½¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÀµ¼°¥¿¥¤¥È¥ë¤È¥¥ã¥¹¥È¤¬±é¤¸¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¡£Îø°¦·Ð¸³¥¼¥í¤Î¸µ¥ª¥¿¥¯¤À¤¬¡¢¡ØYuka! Love Me Please¡Ù¤È¤¤¤¦½÷À¥¥ã¥é¤ÎÎø°¦¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¤Î¡ÖYuka¡×¤Ë°¦¤È¼«¿®¤ò¤â¤é¤¤¡¢¸«°ã¤¨¤ë¤Û¤É¤Î¥¤¥±¥á¥ó¥×¥í¥°¥é¥Þー¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ò¥ë¤ò¥Þー¥Á¡¢¡ØYuka! Love Me Please¡Ù¤òÀ©ºî¤·¤¿²ñ¼Ò¤Î¥¿¥¤»Ù¼Ò¤Îµ´¼ÒÄ¹¡¦¥¸¥å¥ó¥¸¤ò¸þ°æ¡¢¥¸¥å¥ó¥¸¤ÎÍ§¿Í¤ÇÍÌ¾Å¹¤Î¥ªー¥Êー¥·¥§¥Õ¡¦¥Ñ¥Ã¥È¤ò¥Õ¥ëー¥¯¡¢¥Ò¥ë¤ÎÆ±Î½¤Ç¥¤¥±¥á¥ó¡õ¥×¥ì¥¤¥Üー¥¤¤Ê¥²ー¥à¥×¥í¥°¥é¥Þー¤ò¥æ¥É¤¬¤½¤ì¤¾¤ì±é¤¸¤ë¡£
¡¡¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥Þー¥Á±é¤¸¤ë¥Ò¥ë¤¬Ç°´ê¤«¤Ê¤Ã¤Æ½¢¿¦¤·¤¿PRISMSTAR¼ÒÆâ¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢¥Þー¥Á¡¢¸þ°æ¡¢¥Õ¥ëー¥¯¡¢¥æ¥É¤¬½¸·ë¡£¤Ê¤ª¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÏÁê´Ø¿Þ¤âÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡3·î¤è¤ê»Ï¤Þ¤ê¤¯¤é¤ó¤ó¤¯¥¢¥Ã¥×¤ò·Þ¤¨¤¿ËÜºî¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢»£±ÆºÇ½ªÆü¤Î5·îË¿Æü¡¢ºÇ½ªÆü¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Ë»£±Æ¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¹ç´Ö¤Ë¸þ°æ¤¬¥Þー¥Á¤ËSnow Man¤Î¡ÖSBY¡×¤ä¡Ö¥Ö¥é¥¶ー¥Óー¥È¡×¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤ò¶µ¤¨¡¢°ì½ï¤ËÍÙ¤Ã¤ÆÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿¥àー¥É¤Ç¡¢»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤â¡£Ìµ»ö¤Ë»£±Æ½ªÎ»¤·¤¿¤ª½Ë¤¤¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿²ÖÂ«¤ò¼ê¤Ë¡¢¶¦¤Ë»£±Æ¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤È¡¢¥³¥Ó¡á¥Á¥ã¥¯¥êー¡¦¥ë¥¸¥¦¥£¥Ñ¥Ã¥È´ÆÆÄÁ´°÷¤ÇµÇ°»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Þー¥Á¤Ï»£±Æ¤¬½ª¤ï¤ê¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¾¯¤·¶»¤¬ÄË¤ß¤Þ¤¹¡£¹¯Æó¤ä¥¥ã¥¹¥È¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ÈËèÆü°ì½ï¤Ë¤¤¤ÆËÜÅö¤ËÌ©¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤â¤¦Â³¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ÈÉÔ»×µÄ¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤ÈÊ£»¨¤Êµ¤»ý¤Á¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤Ç¤âÆ±»þ¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êª¸ì¤¬¤É¤¦´°·ë¤·¤Æ¡¢¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤É¤¦È¿±þ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤«Áá¤¯¸«¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÇÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È´Ö¤â¤Ê¤¯¥Õ¥¡¥ó¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ëー¥¯¤Ï»£±Æ½ªÎ»¤ò·Þ¤¨¤Æ¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¤·¤¿¡£ÀµÄ¾¡¢¤Þ¤À»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÍÍ¤Êµ¤Ê¬¤Ç¤¹¡£¤è¤¦¤ä¤¯³§¤È¿¼¤¯¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤¿¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¤È¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸ー¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¸ì¤ê¡¢¡ÖËè²ó¤Î»£±Æ¤¬¾Ð¤¤¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ê·°Ïµ¤¤âËÜÅö¤Ë²¹¤«¤¯¤Æµï¿´ÃÏ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿³§¤È°ì½ï¤Ë»Å»ö¤¬¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È»£±Æ¸½¾ì¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤È¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Îå«¤Î¿¼¤µ¤ò¶¯Ä´¡£¡Ö¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¥¥ã¥¹¥È¤â¤¹¤Ù¤Æ¤¬Èþ¤·¤¯¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤Ã¤È»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ºÇ¸å¤ËÁ°¸þ¤¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¥æ¥É¤Ï¡ÖÀµÄ¾¡¢»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¯¤Æ¹¬¤»¤Ê¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤À»£±Æ¤òÂ³¤±¤¿¤¤µ¤Ê¬¤Ç¤¹¡ª¡¡¥·ー¥º¥ó2¡¢¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¡¢¥Þー¥Á¡¢¸þ°æ¹¯Æó¡¢¥Õ¥ëー¥¯¤È¤Î¶¦±é¤ÇÃÛ¤¾å¤²¤¿¶¯¤¤å«¤ò¶¯Ä´¡£¡Ö¥Þー¥Á¤È¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¤Õ¤¶¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤ò½õ¤±¹ç¤Ã¤Æ¡¢¥ê¥º¥à¤â¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¤Ã¤È¤½¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬²èÌÌ¤Ë¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ÏËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¯¤Æ¿´²¹¤Þ¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¥¿¥¤¡¢ÆüËÜ¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¡¢Âè1ÏÃ¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ø¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡»£±Æ¤ò½ª¤¨¤¿¸þ°æ¤Ï¡¢¡Ö1Æü¤Ë»£±Æ¤¹¤ë¥Ü¥ê¥åー¥à¤¬ËÜÅö¤ËÂ¿¤¯¤Æ¡¢ËÍ¤Î¥¿¥¤ÂÚºßÃæ¤Î»£±Æ¤Ç¡¢¥Ïー¥É¤Ê¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢Ìµ»ö¤Ë»£¤ê½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¤´ÌÂÏÇ¤ª¤«¤±¤·¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò½Ò¤Ù¡¢¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤ËÍ¥¤·¤¤¡£ÆüËÜ¤Î¸½¾ì¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊý¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶õµ¤¤¬¤È¤Æ¤â¹¥¤¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤ÎÍ¥¤·¤µ¤È¤Ï¤Þ¤¿¾¯¤·°ã¤¦¡¢¥¿¥¤¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÍ¥¤·¤µ¤ä²¹¤«¤µ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤³¤Î»£±Æ´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤â¥¿¥¤¤Î¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿²¸À¤Þ¤Ç¥¿¥¤¸ì¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¥¿¥¤¸ì¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¸ª¤ÎÎÏ¤¬È´¤±¤Æ¡Ø¤è¤Ã¤·¤ãー¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦Ã£À®´¶¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËèÆü¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ëー¥Æ¥£ー¥ó¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¼ä¤·¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èº£¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÇÏª¡£¡Ö½é¤á¤Æ¥¿¥¤¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿»Å»ö¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃÊÌ¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Êì¤¬´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤¤¤Ä¤«½Ð¤¿¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ì´¤¬³ð¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤³¤½°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ò´Ñ¤ÆÄº¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡¢±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¡¢½é¼ç±é¤Ç½Ð±é¤·¤¿¥¿¥¤¥É¥é¥Þ¤Ø¤ÎÎ¨Ä¾¤Êµ¤»ý¤Á¤È¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë´Ñ¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÀÚ¤Ê¤ëµ¤»ý¤Á¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë