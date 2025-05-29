第2世代「AirPods」に敵なし!? 2025年4月の完全ワイヤレスイヤホン人気ランキングTOP10 2025/5/29
「BCNランキング」2025年4月の月次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 MagSafe充電ケース(USB-C)付きAirPods Pro(第2世代)
MTJV3J/A（アップル）
2位 AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載
MXP93J/A（アップル）
3位 AirPods 4
MXP63J/A（アップル）
4位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM5(B)（ソニー）
5位 Soundcore P40i ブラック
A3955N11（Anker）
6位 Soundcore P30i ブラック
A3959N11（Anker）
7位 Soundcore P40i オフホワイト
A3955N21（Anker）
8位 INZONE Buds ホワイト
WF-G700N(W)（ソニー）
9位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-C510(B)（ソニー）
10位 Technics ワイヤレスステレオインサイドホン ブラック
EAH-AZ100-K（パナソニック）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 MagSafe充電ケース(USB-C)付きAirPods Pro(第2世代)
MTJV3J/A（アップル）
2位 AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載
MXP93J/A（アップル）
3位 AirPods 4
MXP63J/A（アップル）
WF-1000XM5(B)（ソニー）
5位 Soundcore P40i ブラック
A3955N11（Anker）
6位 Soundcore P30i ブラック
A3959N11（Anker）
7位 Soundcore P40i オフホワイト
A3955N21（Anker）
8位 INZONE Buds ホワイト
WF-G700N(W)（ソニー）
9位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-C510(B)（ソニー）
10位 Technics ワイヤレスステレオインサイドホン ブラック
EAH-AZ100-K（パナソニック）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。