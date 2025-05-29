¡È¥³¡¼¥é20ºÐ¤«¤é¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é!?¡¡¼ã¼ê·Ý¿Í¤¬Æ¤ÏÀ¡¡Ì¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ë¡Ö¤Ò¤ç¤¦¤´EXPO week¡×¡¡
¡¡4·î13Æü¤Ë³«Ëë¤·¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ëÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡£Ê¼¸Ë¸©¤Ç¤â´ü´ÖÃæ¡¢¸©À¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥¦¥£¡¼¥¯¤È¤·¤Æ¡Ö¤Ò¤ç¤¦¤´EXPO week¡×¤òÅ¸³«¤·¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¡Ö¥Æ¡¼¥Þ¥¦¥£¡¼¥¯¡×¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿ºÅ¤·¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´ØÀ¾¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¤¹¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤Ï¤ë¤«¤¼¤Ë¹ð¤°¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ë¤ÆÆ±¥¦¥£¡¼¥¯¤¬5·î¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¤¿¡ÖÌ¤Íè¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡×¤ò¾Ò²ð¡£¤Ï¤ë¤«¤¼¤Ë¹ð¤°¤Î2¿Í¤¬»×¤¦¡ÖÌ¤Íè¤ËÍß¤·¤¤Ê¸²½¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤ò¤·¤¿¡£
¡ù¡ù¡ù¡ù
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡Ö100Ç¯¸å¤¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤ÇÍÍ¡¹¤ÊÏÃ¤·¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î°ì¤Ä¤ÎÏÃÂê¤È¤·¤Æ¡Ö¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¡×¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤È¤ó¤º¤Ï¡Ö¸µµ¤¤¬½Ð¤ë¥¨¥Ê¥¸¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¤ä½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¥Á¥ç¥³¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¡Ø¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¡Ù¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¤¤¤è¤¤¤è¥ä¥Ð¤¤¤Ê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤È¤¤¤í¤Ï¡Ö¡Ê¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¡Ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤é¡Ä¡ÄÅà·ë¤·¤ÆÉü³è¤¹¤ë¤Î¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤Þ¤À¸«¤ÌÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁÛÁü¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤È¤¤¤í¤Ï¡ÈÌ¤Íè¤Ë¤¢¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤â¤Î¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¡ÖÀöÂõ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âåºÎï¤ÊÉþ¤ò³«È¯¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¡£¤È¤ó¤º¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬ÁÛÁü¤¹¤ëÌ¤Íè¿Í¤ÎÁ´¿È¥¹¡¼¥Ä¤ÎÉþ¤Á¤ã¤¦¡©¡×¤È¥¢¥ó¥µ¡¼¡£¡Ö¤¢¤ì¤Ã¤ÆÃ¯¤¬¹Í¤¨¤¿¤ó¤ä¤í¡©¡×¤È¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÏÌÑÁÛ¥È¡¼¥¯¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö100Ç¯¸å¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤Ê¸²½¡×¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£
¡¡¤È¤ó¤º¤Ï¡ÖÂÎÌÓ¥Ö¡¼¥à¤ÎÊ¸²½¤¬¤¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¡Ä¡Ä½÷À¤¬Ë·¼ç¤ÇÃËÀ¤¬¥í¥óÌÓ¤¬Î®¹Ô¤Ã¤¿¤é¡£¤¢¤È¡¢¥³¡¼¥é¤¬20ºÐ°Ê¾å¤Î°û¤ßÊª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡×¤È¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤ÈÈæ³Ó¤·¤Ê¤¬¤é¿´ÇÛ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬³À´Ö¸«¤¨¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï55Ç¯Á°¤ÎÂçºåËüÇî¤â¿¶¤êÊÖ¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤â¡£Åö»þ¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Æ¥ì¥Õ¥©¥ó¡¦ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡¦Êâ¤¯ÊâÆ»¤Ê¤É¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢¤È¤ó¤º¤Ï¡Ö¡Êº£¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡Ë¤¸¤ã¤¢¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤ä¤ó¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌ¤Íè¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¥³¥á¥ó¥È¤ÇÈÖÁÈ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¢¨¥é¥¸¥ª´ØÀ¾¡ØClip²ÐÍËÆü¡Ù¤è¤ê
¡Ê2025Ç¯5·î20ÆüÊüÁ÷²ó¡Ë