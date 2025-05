5月29日 投稿

CD PROJEKTは5月29日、「サイバーパンク2077」の続編タイトル「サイバーパンク2」について、プリプロダクション(開発準備)段階へ突入したとXにて報告した。

「サイバーパンク2077」の続編タイトルとして2022年に発表されていたプロジェクト「Orion」。その後の進展については特に動きがなかったが、今回はタイトル名を「サイバーパンク2」として、ついに開発準備段階に入ったことが明かされた。

また、直近の開発リソースの推移をグラフにしたものも公開されており、プロジェクトが進行中の「ウィッチャー4」などと合わせて微増していることも確認できる。

いよいよ本格的に動き出したCD PROJEKTの期待の最新作プロジェクト。今後の動向に引き続き注目していきたい。

Congratulations to the team for this milestone ↙️ pic.twitter.com/Uw5EckDvAE