¤¢¤ß¤¢¤ß½©ÍÕ¸¶¤Ë¤Æ¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡ÖFigure-rise Standard ¥¢¥Þ¥Æ¡¦¥æ¥º¥ê¥Ï(¥Þ¥Á¥å)¡×¤ÎÃêÁªÈÎÇä¤¬¼Â»ÜÃæ¡ª¡ÖHG 1/144 ¥²¥ë¥°¥° ¥Ü¥«¥¿µ¡(GQ)¡×¤âÂÐ¾Ý
¡¡¤¢¤ß¤¢¤ß½©ÍÕ¸¶¥é¥¸¥ª²ñ´ÛÅ¹¤Ï¡¢6·î7Æü¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤ÎBANDAI SPIRITS¥×¥é¥â¥Ç¥ë¾¦ÉÊ¤ÎÃêÁªÈÎÇä¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÃêÁª´ü´Ö¤Ï6·î1Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£ÅöÁªÈ¯É½¤Ï6·î4Æü12»þ¤è¤ê¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡ÃêÁªÈÎÇä¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡Öµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX¡Ê¥¸ー¥¯¥¢¥¯¥¹¡Ë¡×¤Î¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡ÖFigure-rise Standard ¥¢¥Þ¥Æ¡¦¥æ¥º¥ê¥Ï(¥Þ¥Á¥å)¡×¤È¡ÖHG 1/144 ¥²¥ë¥°¥° ¥Ü¥«¥¿µ¡(GQ)¡×¤Î2À½ÉÊ¡£
¡¡º£²ó¡Ö¤¢¤ß¤¢¤ß½©ÍÕ¸¶¥é¥¸¥ª²ñ´ÛÅ¹¡×¤ËÆþ²ÙÍ½ÄêÊ¬¤òÃêÁª¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹ðÃÎ¡£5·î27Æü¤è¤ê¿½¹þ¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅöÁª¸å¤Ï´ü´ÖÆâ¤Ë¡Ö¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê¹ØÆþÀ°Íý·ô¡Ë¡×¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤«¤éÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡ÖFigure-rise Standard ¥¢¥Þ¥Æ¡¦¥æ¥º¥ê¥Ï(¥Þ¥Á¥å)¡×
¢¢¤¢¤ß¤¢¤ß½©ÍÕ¸¶Å¹¡ÖFigure-rise Standard ¥¢¥Þ¥Æ¡¦¥æ¥º¥ê¥Ï(¥Þ¥Á¥å)¡×ÃêÁªÈÎÇä¤Î¥Úー¥¸
¡ÖHG 1/144 ¥²¥ë¥°¥° ¥Ü¥«¥¿µ¡(GQ)¡×
¢¢¤¢¤ß¤¢¤ß½©ÍÕ¸¶Å¹¡ÖHG 1/144 ¥²¥ë¥°¥° ¥Ü¥«¥¿µ¡(GQ)¡×ÃêÁªÈÎÇä¤Î¥Úー¥¸
¡Ú#¤¢¤ß¤¢¤ß½©ÍÕ¸¶¥é¥¸¥ª²ñ´ÛÅ¹¡Û- ¤¢¤ß¤¢¤ß½©ÍÕ¸¶Å¹ (@amiami_akiba) May 27, 2025
6/7(ÅÚ)È¯ÇäÍ½Äê
¡ÖFigure-rise Standard ¥¢¥Þ¥Æ¡¦¥æ¥º¥ê¥Ï(¥Þ¥Á¥å)¡×¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ
ÃêÁªÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ª¿½¹þ¤ß¡¢¾ÜºÙ¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï²¼µ¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§²¼¤µ¤¤¡£
URL:https://t.co/lGJ2NirbXs
¢¨Yahoo!ID¤Î¼èÆÀ¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú#¤¢¤ß¤¢¤ß½©ÍÕ¸¶¥é¥¸¥ª²ñ´ÛÅ¹¡Û- ¤¢¤ß¤¢¤ß½©ÍÕ¸¶Å¹ (@amiami_akiba) May 27, 2025
6/7(ÅÚ)È¯ÇäÍ½Äê
¡ÖHG 1/144 ¥²¥ë¥°¥° ¥Ü¥«¥¿µ¡(GQ)¡×¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ
ÃêÁªÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ª¿½¹þ¤ß¡¢¾ÜºÙ¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï²¼µ¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§²¼¤µ¤¤¡£
URL:https://t.co/xsXt8xd5xY
¢¨Yahoo!ID¤Î¼èÆÀ¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º