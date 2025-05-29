¥¢¥µ¥Ò°ûÎÁ¡¢Ê¡²¬Å·¿À¤Ç¡Ö³¤¤È¿¹¤È¤¯¤é¤·¤Î¤Þ¤Ä¤ê¡×³«ºÅ
¥¢¥µ¥Ò°ûÎÁ³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¡Ö»°¥ÄÌð¥µ¥¤¥À¡¼¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¶¦ÁÏ»ö¶È¡Ö»°¥ÄÌðÀÄ¶õ¤¿¤¹¤¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö³¤¤È¿¹¤È¤¯¤é¤·¤Î¤Þ¤Ä¤êby »°¥ÄÌðÀÄ¶õ¤¿¤¹¤¡×¤ò£¶·î£·Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦£¸Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î£²Æü´Ö¡¢Ê¡²¬ÂçÌ¾¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥Æ¥£¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢³«ºÅ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÅöÆüÅ¸³«¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¾ÜºÙ¤¬¸ø³«¤Ë¡£
£¶·î¤Ï¡¢´Ä¶Ä£¤¬¼ç¾§¤¹¤ë¡Ö´Ä¶·î´Ö¡×¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¶å½£¤Î¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿ÃÏµå¤È¿Í¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¥°¥ë¥á¤òÈÎÇä¤¹¤ë¥Þ¥ë¥·¥§¤ä¡¢¤ï¤«¤Þ¤ÄÇÀ±à¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¥¢¥ì¥ó¥¸¥É¥ê¥ó¥¯¤ÎÄó¶¡¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤äÎò»Ë¤òËÂ¤°¡Ö¸ì¤êÉô¡×¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢±Ç²è¾å±Ç²ñ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÍÑ°Õ¡£
²ñ¾ìÆâ¤Ë¤Ï¡¢´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¡ÖCO£²¤ò¿©¤Ù¤ë¼«ÈÎµ¡¡×¤òÀßÃÖ¡£Æþ¾ìÌµÎÁ¤Ç¡¢µ¤·Ú¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Á³´Ä¶¤Ë»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤ë»þ´Ö¤È¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÊë¤é¤·¤Ø¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤¤Ã¤«¤±¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¢£ÆÃÊÌ´ë²è
¡Ö»°¥ÄÌðÀÄ¶õ¤¿¤¹¤¡×¸ø¼°¥É¥ê¥ó¥¯¤È¤·¤Æ¡¢Ê¡²¬¸©»åÅç»Ô¤Î¤ï¤«¤Þ¤ÄÇÀ±à¸·Áª¡¦¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥³¥ó¥Ý¡¼¥È¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö»°¥ÄÌðÀÄ¶õ¤¿¤¹¤¸ø¼°¥É¥ê¥ó¥¯¡×¤ò¡¢500ÇÕ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¡£
¤ï¤«¤Þ¤ÄÇÀ±à¤Î¼«Á³¤Ë¤è¤ê¤½¤¦ÇÀË¡¤Ç°é¤Æ¤¿´Å²Æ¤Î²ÌÆù¤ò»È¤Ã¤¿¥·¥í¥Ã¥×¤È¡¢Ê¡²¬»º¤¢¤Þ¤ª¤¦çõ¤Î¥³¥ó¥Ý¡¼¥È¤È¡Ö»°¥ÄÌð¥µ¥¤¥À¡¼¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢±£¤·Ì£¤Ë³¤ÄìÍ¯¿å¤Î±ö¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Þ¤ß¡£¤µ¤ï¤ä¤«¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ÎË¤«¤ÊÉ÷Ì£¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¥¢¥ì¥ó¥¸¥É¥ê¥ó¥¯¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥Þ¥ë¥·¥§¥¹¥Ú¡¼¥¹¡Ê¢¨£¶·î£¸Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î¤ß¡Ë
¡Ö¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¡¦ÃÏ»ºÃÏ¾Ã¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿½Ü¤Ê¿©¤ò¡¢À¸»º¼Ô¤«¤éÄ¾ÀÜÁª¤ó¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥Þ¥ë¥·¥§¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¢£¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×
¡Ö»°¥ÄÌðÀÄ¶õ¤¿¤¹¤¡×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë»¿Æ±¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÀ¸»º¼Ô¡¦³èÆ°²È¤Ç¤¢¤ë¡Ö¸ì¤êÉô¡×¤Ë¤è¤ë¡¢¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¡£¤â¤Î¤Å¤¯¤êÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¤¿Ê¸²½¤äÎò»Ë¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¦¤Ò¤ç¤¦¤¿¤ó¥ª¥Ö¥¸¥§¤Å¤¯¤ê¡Ê¥«¥é¥ô¥£¥ó¥«¡¡¤Ò¤ç¤¦¤¿¤óÇÀ²È¡õ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¡Î¶ÀÐ½¤»á¡Ë
Î¶ÀÐ»á¤¬»åÅç¤Ç¼«²ÈºÏÇÝ¤¹¤ë¤Ò¤ç¤¦¤¿¤ó¤ò»È¤¤¡¢±ïµ¯Êª¤Î¾þ¤ê¤ò¤Û¤É¤³¤·¤Æ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¤òºî¤ë¡£
¡¦´ÖÈ²ºà¤ò»È¤Ã¤¿¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Å¤¯¤ê¡Êmoqu c0mo¡¡Á¦ÅÄÍº°ì»á¡Ë¢¨£¶·î£¸Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î¤ß
Á¦ÅÄ»á¤¬°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¼êºî¤ê¤·¤¿´ÖÈ²ºà¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤ò»È¤¤¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¿È¤ËÃå¤±¤é¤ì¤ë¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥³¡¼¥ë¤òºî¤ë¡£»³Êâ¤¤ä¤ª¼é¤ê¤Ë¤â¡ý¡£
¡¦¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥¤¥ó¥¯¥¢¡¼¥È¡Êkukuruart¡¡Áê¾ì²ÚÆà»á¡Ë¢¨£¶·î£¸Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î¤ß
´Ý·¿¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤Ë¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥¤¥ó¥¯¤ò¿â¤é¤·¡¢É÷¤òÁ÷¤ê¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥¢¡¼¥È¤òºî¤ë¡£¤½¤ÎÆü¤À¤±¤Î°ì´ü°ì²ñ¤Î¥¢¡¼¥È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¢£¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¦¤ªÏÃ²ñ
´ÖÈ²ºà¤Çºî¤é¤ì¤¿³Ú´ï¤ò»È¤Ã¤¿±éÁÕ²ñ¤ä¡¢¡Ö¸ì¤êÉô¡×¤Î³§¤µ¤ó¤È¸òÎ®¤Ç¤¤ë¤ªÏÃ²ñ¤Î¼Â»Ü¤â¡£
¢£±Ç²è¾å±Ç¢¨£¶·î£¸Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î¤ß
6·î8Æü¤ÎÀ¤³¦³¤ÍÎ¥Ç¡¼¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¡Ö°ë¾Æ¤±¡×¤ÎÌäÂê¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¤¢¤Æ¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡Ö¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡Á¾Ã¤¨¤æ¤¯³¤Áô¤Î¿¹¤ËÆ³¤«¤ì¤Æ¡Á¡×¡ÊÊ¸Éô²Ê³Ø¾ÊÁªÄêºîÉÊ¢¨⻘Ç¯¸þ¤¡¦À®¿Í¸þ¤¡¦²ÈÄí¸þ¤¡Ë¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥ÈÈÇ¤ò¾å±Ç¡£
¡Ú¾å±ÇÆü»þ¡Û£¶·î£¸Æü¡ÊÆü¡Ë¡11¡§00¡Á11¡§30¡¿¢15¡§30¡Á16¡§00
¸ì¤êÉô¤Î¥Î¥É¥«¥Õ¥§¡¡ºäËÜ¶¯Èþ¤Î¤´°ÆÆâ¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æ±±Ç²è¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥ÈÈÇ22Ê¬¤ò¾å±Ç¡£Âç¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¾®³ØÀ¸¤«¤é¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ë±Ç²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ö³¤¤È¿¹¤È¤¯¤é¤·¤Î¤Þ¤Ä¤ê¡×¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼
²ñ¾ìÆâ¤Î¥Þ¥ë¥·¥§¤ä¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤Î³Æ¥Ö¡¼¥¹¤Ï¡¢¡Ö»°¥ÄÌðÀÄ¶õ¤¿¤¹¤¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡Ö³¤¡×¡Ö¿¹¡×¡Ö¤¯¤é¤·¡×¤Î£³¤Ä¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³Æ¥Æ¡¼¥Þ¤Î¥Ö¡¼¥¹¤Ç¾¦ÉÊ¹ØÆþ¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÂÎ¸³¤Ê¤É¾ò·ï¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¡¢¥¹¥¿¥ó¥×¤ò¤¹¤Ù¤Æ½¸¤á¤ë¤È¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¤Þ¤¿¡¢£·Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ï¡¢Ê¡²¬¤Î¤´ÅöÃÏ¥Ò¡¼¥í¡¼¡Ö¥Ð¥«¥Á¥ó¥¬¡¼¡×¤¬²ñ¾ì¤ËÅÐ¾ì¡£Âç¹¥¤¤ÊÊ¡²¬¤Î³¹¤ò¼é¤ëÎ©¾ì¤È¤·¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
¡Ö³¤¤È¿¹¤È¤¯¤é¤·¤Î¤Þ¤Ä¤êby »°¥ÄÌðÀÄ¶õ¤¿¤¹¤¡×¤Ï¡¢£¶·î£·Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦£¸Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î£²Æü´Ö¡¢Ê¡²¬ÂçÌ¾¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥Æ¥£¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£Æþ¾ìÌµÎÁ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤Õ¤é¤ê¤ÈÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¡©
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¡¦¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§¡Ö³¤¤È¿¹¤È¤¯¤é¤·¤Î¤Þ¤Ä¤êby »°¥ÄÌðÀÄ¶õ¤¿¤¹¤¡×
¡¦³«ºÅÆü»þ¡§£¶·î£·Æü¡ÊÅÚ¡Ë14:00¡Á19:00¡¿£¶·î£¸Æü¡ÊÆü¡Ë10:00¡Á17:00
¢¨¥°¥ë¥á¤òÈÎÇä¤¹¤ë¥Þ¥ë¥·¥§¤È±Ç²è¾å±Ç¤Ï£¸Æü¤Î¤ß
¡¦³«ºÅ¾ì½ê¡§Ê¡²¬ÂçÌ¾¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥Æ¥£¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ÊÊ¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÂçÌ¾£²ÃúÌÜ£¶-50¡Ë
¡¦¥¢¥¯¥»¥¹¡§Ê¡²¬»ÔÃÏ²¼Å´Å·¿À±Ø£²ÈÖ½Ð¸ý¤«¤éÅÌÊâ£²Ê¬
À¾Å´¥Ð¥¹¡ÖÀ¾Å´¥°¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ëÁ°¡×¥Ð¥¹Ää¤«¤éÅÌÊâ£±Ê¬
¡¦Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ¡¡¢¨¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ø¤Î»²²Ã¤ä¥Õ¡¼¥É¡¦ÊªÉÊ¹ØÆþ¤Ê¤É¤ÏÈñÍÑ¤¬È¯À¸
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢³«ºÅ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÅöÆüÅ¸³«¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¾ÜºÙ¤¬¸ø³«¤Ë¡£
£¶·î¤Ï¡¢´Ä¶Ä£¤¬¼ç¾§¤¹¤ë¡Ö´Ä¶·î´Ö¡×¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¶å½£¤Î¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿ÃÏµå¤È¿Í¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¥°¥ë¥á¤òÈÎÇä¤¹¤ë¥Þ¥ë¥·¥§¤ä¡¢¤ï¤«¤Þ¤ÄÇÀ±à¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¥¢¥ì¥ó¥¸¥É¥ê¥ó¥¯¤ÎÄó¶¡¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤äÎò»Ë¤òËÂ¤°¡Ö¸ì¤êÉô¡×¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢±Ç²è¾å±Ç²ñ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÍÑ°Õ¡£
¢£ÆÃÊÌ´ë²è
¡Ö»°¥ÄÌðÀÄ¶õ¤¿¤¹¤¡×¸ø¼°¥É¥ê¥ó¥¯¤È¤·¤Æ¡¢Ê¡²¬¸©»åÅç»Ô¤Î¤ï¤«¤Þ¤ÄÇÀ±à¸·Áª¡¦¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥³¥ó¥Ý¡¼¥È¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö»°¥ÄÌðÀÄ¶õ¤¿¤¹¤¸ø¼°¥É¥ê¥ó¥¯¡×¤ò¡¢500ÇÕ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¡£
¤ï¤«¤Þ¤ÄÇÀ±à¤Î¼«Á³¤Ë¤è¤ê¤½¤¦ÇÀË¡¤Ç°é¤Æ¤¿´Å²Æ¤Î²ÌÆù¤ò»È¤Ã¤¿¥·¥í¥Ã¥×¤È¡¢Ê¡²¬»º¤¢¤Þ¤ª¤¦çõ¤Î¥³¥ó¥Ý¡¼¥È¤È¡Ö»°¥ÄÌð¥µ¥¤¥À¡¼¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢±£¤·Ì£¤Ë³¤ÄìÍ¯¿å¤Î±ö¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Þ¤ß¡£¤µ¤ï¤ä¤«¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ÎË¤«¤ÊÉ÷Ì£¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¥¢¥ì¥ó¥¸¥É¥ê¥ó¥¯¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥Þ¥ë¥·¥§¥¹¥Ú¡¼¥¹¡Ê¢¨£¶·î£¸Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î¤ß¡Ë
¡Ö¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¡¦ÃÏ»ºÃÏ¾Ã¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿½Ü¤Ê¿©¤ò¡¢À¸»º¼Ô¤«¤éÄ¾ÀÜÁª¤ó¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥Þ¥ë¥·¥§¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¢£¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×
¡Ö»°¥ÄÌðÀÄ¶õ¤¿¤¹¤¡×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë»¿Æ±¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÀ¸»º¼Ô¡¦³èÆ°²È¤Ç¤¢¤ë¡Ö¸ì¤êÉô¡×¤Ë¤è¤ë¡¢¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¡£¤â¤Î¤Å¤¯¤êÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¤¿Ê¸²½¤äÎò»Ë¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¦¤Ò¤ç¤¦¤¿¤ó¥ª¥Ö¥¸¥§¤Å¤¯¤ê¡Ê¥«¥é¥ô¥£¥ó¥«¡¡¤Ò¤ç¤¦¤¿¤óÇÀ²È¡õ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¡Î¶ÀÐ½¤»á¡Ë
Î¶ÀÐ»á¤¬»åÅç¤Ç¼«²ÈºÏÇÝ¤¹¤ë¤Ò¤ç¤¦¤¿¤ó¤ò»È¤¤¡¢±ïµ¯Êª¤Î¾þ¤ê¤ò¤Û¤É¤³¤·¤Æ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¤òºî¤ë¡£
¡¦´ÖÈ²ºà¤ò»È¤Ã¤¿¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Å¤¯¤ê¡Êmoqu c0mo¡¡Á¦ÅÄÍº°ì»á¡Ë¢¨£¶·î£¸Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î¤ß
Á¦ÅÄ»á¤¬°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¼êºî¤ê¤·¤¿´ÖÈ²ºà¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤ò»È¤¤¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¿È¤ËÃå¤±¤é¤ì¤ë¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥³¡¼¥ë¤òºî¤ë¡£»³Êâ¤¤ä¤ª¼é¤ê¤Ë¤â¡ý¡£
¡¦¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥¤¥ó¥¯¥¢¡¼¥È¡Êkukuruart¡¡Áê¾ì²ÚÆà»á¡Ë¢¨£¶·î£¸Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î¤ß
´Ý·¿¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤Ë¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥¤¥ó¥¯¤ò¿â¤é¤·¡¢É÷¤òÁ÷¤ê¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥¢¡¼¥È¤òºî¤ë¡£¤½¤ÎÆü¤À¤±¤Î°ì´ü°ì²ñ¤Î¥¢¡¼¥È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¢£¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¦¤ªÏÃ²ñ
´ÖÈ²ºà¤Çºî¤é¤ì¤¿³Ú´ï¤ò»È¤Ã¤¿±éÁÕ²ñ¤ä¡¢¡Ö¸ì¤êÉô¡×¤Î³§¤µ¤ó¤È¸òÎ®¤Ç¤¤ë¤ªÏÃ²ñ¤Î¼Â»Ü¤â¡£
¢£±Ç²è¾å±Ç¢¨£¶·î£¸Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î¤ß
6·î8Æü¤ÎÀ¤³¦³¤ÍÎ¥Ç¡¼¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¡Ö°ë¾Æ¤±¡×¤ÎÌäÂê¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¤¢¤Æ¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡Ö¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡Á¾Ã¤¨¤æ¤¯³¤Áô¤Î¿¹¤ËÆ³¤«¤ì¤Æ¡Á¡×¡ÊÊ¸Éô²Ê³Ø¾ÊÁªÄêºîÉÊ¢¨⻘Ç¯¸þ¤¡¦À®¿Í¸þ¤¡¦²ÈÄí¸þ¤¡Ë¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥ÈÈÇ¤ò¾å±Ç¡£
¡Ú¾å±ÇÆü»þ¡Û£¶·î£¸Æü¡ÊÆü¡Ë¡11¡§00¡Á11¡§30¡¿¢15¡§30¡Á16¡§00
¸ì¤êÉô¤Î¥Î¥É¥«¥Õ¥§¡¡ºäËÜ¶¯Èþ¤Î¤´°ÆÆâ¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æ±±Ç²è¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥ÈÈÇ22Ê¬¤ò¾å±Ç¡£Âç¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¾®³ØÀ¸¤«¤é¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ë±Ç²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ö³¤¤È¿¹¤È¤¯¤é¤·¤Î¤Þ¤Ä¤ê¡×¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼
²ñ¾ìÆâ¤Î¥Þ¥ë¥·¥§¤ä¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤Î³Æ¥Ö¡¼¥¹¤Ï¡¢¡Ö»°¥ÄÌðÀÄ¶õ¤¿¤¹¤¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡Ö³¤¡×¡Ö¿¹¡×¡Ö¤¯¤é¤·¡×¤Î£³¤Ä¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³Æ¥Æ¡¼¥Þ¤Î¥Ö¡¼¥¹¤Ç¾¦ÉÊ¹ØÆþ¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÂÎ¸³¤Ê¤É¾ò·ï¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¡¢¥¹¥¿¥ó¥×¤ò¤¹¤Ù¤Æ½¸¤á¤ë¤È¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¤Þ¤¿¡¢£·Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ï¡¢Ê¡²¬¤Î¤´ÅöÃÏ¥Ò¡¼¥í¡¼¡Ö¥Ð¥«¥Á¥ó¥¬¡¼¡×¤¬²ñ¾ì¤ËÅÐ¾ì¡£Âç¹¥¤¤ÊÊ¡²¬¤Î³¹¤ò¼é¤ëÎ©¾ì¤È¤·¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
¡Ö³¤¤È¿¹¤È¤¯¤é¤·¤Î¤Þ¤Ä¤êby »°¥ÄÌðÀÄ¶õ¤¿¤¹¤¡×¤Ï¡¢£¶·î£·Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦£¸Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î£²Æü´Ö¡¢Ê¡²¬ÂçÌ¾¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥Æ¥£¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£Æþ¾ìÌµÎÁ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤Õ¤é¤ê¤ÈÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¡©
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¡¦¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§¡Ö³¤¤È¿¹¤È¤¯¤é¤·¤Î¤Þ¤Ä¤êby »°¥ÄÌðÀÄ¶õ¤¿¤¹¤¡×
¡¦³«ºÅÆü»þ¡§£¶·î£·Æü¡ÊÅÚ¡Ë14:00¡Á19:00¡¿£¶·î£¸Æü¡ÊÆü¡Ë10:00¡Á17:00
¢¨¥°¥ë¥á¤òÈÎÇä¤¹¤ë¥Þ¥ë¥·¥§¤È±Ç²è¾å±Ç¤Ï£¸Æü¤Î¤ß
¡¦³«ºÅ¾ì½ê¡§Ê¡²¬ÂçÌ¾¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥Æ¥£¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ÊÊ¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÂçÌ¾£²ÃúÌÜ£¶-50¡Ë
¡¦¥¢¥¯¥»¥¹¡§Ê¡²¬»ÔÃÏ²¼Å´Å·¿À±Ø£²ÈÖ½Ð¸ý¤«¤éÅÌÊâ£²Ê¬
À¾Å´¥Ð¥¹¡ÖÀ¾Å´¥°¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ëÁ°¡×¥Ð¥¹Ää¤«¤éÅÌÊâ£±Ê¬
¡¦Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ¡¡¢¨¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ø¤Î»²²Ã¤ä¥Õ¡¼¥É¡¦ÊªÉÊ¹ØÆþ¤Ê¤É¤ÏÈñÍÑ¤¬È¯À¸