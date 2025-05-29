麻雀日本代表のメンバーが決定 Over60代表に森山茂和＆新津潔＆沢崎誠＆近藤誠一＆灘麻太郎 ドリームチームも結成
今年7月に東京で開催される『アース製薬100周年記念 世界麻雀TOKYO2025』国別対抗チーム戦の日本代表全8チームのメンバーが29日、ABEMA麻雀chの特番で発表された。
【写真】取材に参加した藤田晋氏、森山茂和ら
『世界麻雀TOKYO2025』に開催される世界各国の麻雀トッププレイヤーによる国際大会。本大会では史上初めての国別対抗チーム戦が実施され、各国代表が4人1チームとなり国の威信をかけて戦う。日本代表は世界一を目指すにあたり、「日本代表監督」を創設、初代監督に藤田晋氏が就任し、チームメンバーを発表した。
■世界麻雀TOKYO2025国別対抗チーム戦・日本代表チーム
【フル代表チームA】
多井隆晴（RMU）、伊達朱里紗（日本プロ麻雀連盟）、鈴木たろう（最高位戦日本プロ麻雀協会）、竹内元太（最高位戦日本プロ麻雀協会）
【フル代表チームB】
佐々木寿人（日本プロ麻雀連盟）、仲林圭（日本プロ麻雀協会）、瑞原明奈（最高位戦日本プロ麻雀協会）、本田朋広（日本プロ麻雀連盟）
【フル代表チームC】
勝又健志（日本プロ麻雀連盟）、園田賢（最高位戦日本プロ麻雀協会）、醍醐大（最高位戦日本プロ麻雀協会）、逢川恵夢（日本プロ麻雀協会）
【フル代表チームD】
堀慎吾（日本プロ麻雀協会）、白鳥翔（日本プロ麻雀連盟）、魚谷侑未（日本プロ麻雀連盟）、鈴木優（最高位戦日本プロ麻雀協会）
【女性プロ代表チーム】
浅見真紀（最高位戦日本プロ麻雀協会）、黒沢咲（日本プロ麻雀連盟）、日向藍子（最高位戦日本プロ麻雀協会）、二階堂亜樹（日本プロ麻雀連盟）
【Over60代表チーム】
森山茂和（日本プロ麻雀連盟）、新津潔（最高位戦日本プロ麻雀協会）、沢崎誠（日本プロ麻雀連盟）、近藤誠一（最高位戦日本プロ麻雀協会）、灘麻太郎（日本プロ麻雀連盟）
【Under29代表チーム
桑田憲汰（日本プロ麻雀連盟）、阿久津翔太（日本プロ麻雀連盟）、有賀利樹（最高位戦日本プロ麻雀協会）、朝比奈ゆり（日本プロ麻雀連盟）
【プロ団体推薦チーム】
瀬戸熊直樹（日本プロ麻雀連盟）、石井一馬（最高位戦日本プロ麻雀協会）、下石戟（日本プロ麻雀協会）、河野高志（RMU）、忍田幸夫（麻将連合）
【写真】取材に参加した藤田晋氏、森山茂和ら
『世界麻雀TOKYO2025』に開催される世界各国の麻雀トッププレイヤーによる国際大会。本大会では史上初めての国別対抗チーム戦が実施され、各国代表が4人1チームとなり国の威信をかけて戦う。日本代表は世界一を目指すにあたり、「日本代表監督」を創設、初代監督に藤田晋氏が就任し、チームメンバーを発表した。
【フル代表チームA】
多井隆晴（RMU）、伊達朱里紗（日本プロ麻雀連盟）、鈴木たろう（最高位戦日本プロ麻雀協会）、竹内元太（最高位戦日本プロ麻雀協会）
【フル代表チームB】
佐々木寿人（日本プロ麻雀連盟）、仲林圭（日本プロ麻雀協会）、瑞原明奈（最高位戦日本プロ麻雀協会）、本田朋広（日本プロ麻雀連盟）
【フル代表チームC】
勝又健志（日本プロ麻雀連盟）、園田賢（最高位戦日本プロ麻雀協会）、醍醐大（最高位戦日本プロ麻雀協会）、逢川恵夢（日本プロ麻雀協会）
【フル代表チームD】
堀慎吾（日本プロ麻雀協会）、白鳥翔（日本プロ麻雀連盟）、魚谷侑未（日本プロ麻雀連盟）、鈴木優（最高位戦日本プロ麻雀協会）
【女性プロ代表チーム】
浅見真紀（最高位戦日本プロ麻雀協会）、黒沢咲（日本プロ麻雀連盟）、日向藍子（最高位戦日本プロ麻雀協会）、二階堂亜樹（日本プロ麻雀連盟）
【Over60代表チーム】
森山茂和（日本プロ麻雀連盟）、新津潔（最高位戦日本プロ麻雀協会）、沢崎誠（日本プロ麻雀連盟）、近藤誠一（最高位戦日本プロ麻雀協会）、灘麻太郎（日本プロ麻雀連盟）
【Under29代表チーム
桑田憲汰（日本プロ麻雀連盟）、阿久津翔太（日本プロ麻雀連盟）、有賀利樹（最高位戦日本プロ麻雀協会）、朝比奈ゆり（日本プロ麻雀連盟）
【プロ団体推薦チーム】
瀬戸熊直樹（日本プロ麻雀連盟）、石井一馬（最高位戦日本プロ麻雀協会）、下石戟（日本プロ麻雀協会）、河野高志（RMU）、忍田幸夫（麻将連合）