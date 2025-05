Prime Videoは、2025年6月の配信ラインナップを発表。銭形警部を主人公に据えた渾身のハードアクション「LUPIN THE IIIRD 銭形と2人のルパン」のほか、「映画版 変な家」や日本版ドラマ「私の夫と結婚して」を順次配信。大人気恋愛リアリティ番組の最新作「バチェラー・ジャパン」シーズン6も独占配信する。

日本映画の目玉作品が、「映画版 変な家」と「四月になれば彼女は」。

6月13日から見放題独占配信される「映画版 変な家」は、間宮祥太朗と佐藤二朗がW主演した、違和感だらけの“変”な間取りに隠された家の真実に迫るミステリー映画。

ホラー作家兼YouTuberの雨穴氏が公開したYouTube動画を基に書籍化した、雨穴氏のベストセラー小説を映画化した作品で、興行収入50億円を超える大ヒットを記録した。

「映画版 変な家」

6月13日(金)からPrime Videoで見放題独占配信

(C)2024「変な家」製作委員会

映画「四月になれば彼女は」は、川村元気氏の同名小説を原作に、佐藤健、長澤まさみ、森七菜が出演したラブストーリー。6月20日から見放題独占配信する。

結婚を控えた精神科医の藤代俊(佐藤健)のもとに旅先から届いたかつての恋人・春(森七菜)の手紙。ある日突然失踪した婚約者の弥生(長澤まさみ)。春はなぜ手紙を送ってきたのか、弥生はどこへ消えたのか、やがてふたつの謎は繋がり…

「四月になれば彼女は」

6月20日(金)からPrime Videoで見放題独占配信

(C)2024「四月になれば彼女は」製作委員会

海外映画からは、Prime Videoオリジナル作品の「ディープ・カバー ~即興潜入捜査~」と、リーアム・ニーソン主演の「プロフェッショナル」が登場。

6月12日独占配信開始の「ディープ・カバー ~即興潜入捜査~」は、潜入捜査官にスカウトされた即興劇講師(ブライス・ダラス・ハワード)が、教え子(オーランド・ブルーム)とともにロンドンの犯罪組織に潜入し、悪に立ち向かう異色のアクションコメディ。

「ドクター・フー」のトム・キングスリーが監督を務め、「シビル・ウォー」のソノヤ・ミズノらが共演している。

Amazon Original「ディープ・カバー ~即興潜入捜査~」

6月12日(木)からPrime Videoで独占配信

(C)Amazon MGM Studios

6月11日独占配信の「プロフェッショナル」は、リーアム・ニーソン演じる伝説の殺し屋フィンバー・マーフィーが、静かな隠遁生活を破り、アイルランド共和軍(IRA)の過激派と命懸けで戦う姿を描いたハードボイルドアクション。

フィンバーは少女を守るため、自分の過去と向き合いながらテロリストたちと対立し、命がけの戦いに挑む。

「プロフェッショナル」

6月11日(水)からPrime Videoで独占配信

(C)FEGLOBAL LLC ALL RIGHTS RESERVED

アニメ映画の注目作は、「LUPIN THE IIIRD 銭形と2人のルパン」。

「ルパン三世」約30年ぶりとなる2Dアニメ劇場版「LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族」(6月27日公開)の前日譚で、銭形警部を主人公に据えた渾身のハードアクションになっている。配信は6月20日から。

関連作品として、「ルパン三世 バビロンの黄金伝説」(6月6日)や「ルパン三世 風魔一族の陰謀」(6月13日)が初配信されるほか「LUPIN THE IIIRD 次元大介の墓標」をはじめとする「LUPIN THE IIIRD」シリーズ3作品も見放題配信する。

「LUPIN THE IIIRD 銭形と2人のルパン」

6月20日(金)から見放題配信

原作:モンキー・パンチ (C)TMS

世界中で大ヒットした同名韓国ドラマと同じNAVERウェブ小説が原作の、Amazon Original「私の夫と結婚して」は、6月27日から毎週金曜2話ずつ独占配信スタート。主演は、小芝風花と佐藤健。

夫と親友の裏切りにより命を落とした主人公・美紗(小芝風花)が突如10年前にタイムリープ。夫と親友に復讐しながら、自分らしい新しい運命を切り開く人生リセットストーリーを描く。

Amazon Original「私の夫と結婚して」

6月27日(金)からPrime Videoで毎週金曜日に2話ずつ独占配信

(C)2025. CJ ENM JAPAN / STUDIO DRAGON all rights reserved

大人気恋愛リアリティ番組の最新作「バチェラー・ジャパン」シーズン6が、6月5日から独占配信スタート。

今回のバチェラーは、イギリスへの留学経験もある現役医師の久次米一輝氏。甘いマスクで圧倒的存在感を放つ“リアルな王子様”と、個性豊かな14人の女性たちの「真実の愛を探す旅」を、今田耕司、指原莉乃、そして相席スタートの山添寛が見守る。

「バチェラー・ジャパン」シーズン6

6月5日(木)から独占配信

(C)2025 Warner Bros. International Television Production Limited. All Rights Reserved

Number_i(平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太)初となる長期密着ドキュメンタリー「THE_i -what is Number_i-」が、6月27日から順次独占配信(全4話)。

密着する中で見えてきたのは、華やかな表舞台からは想像もできない、地道な日々の積み重ねや、悩み、苦しみ、自分自身の在り方、そしてクリエイションに真摯に向き合う3人の姿。

番組では、クリエイションを支えるクリエイター達から見た彼らの姿や、メンバーそれぞれへの撮り下ろしインタビューによって、Number_iがどのようにしてつくられているのかに迫る。

「THE_i -what is Number_i-」

6月27日に#1~2をPrime Videoで独占配信(全4話)

スポーツは、6月8日開催の「Prime Video Boxing 13」を独占ライブ配信。

東京・有明コロシアムで行なわれる世界バンタム級王座統一戦、WBC王者・中谷潤人選手(M.T) vs IBF王者・西田凌佑選手(六島)に加え、同じバンタム級でWBC1位・WBA2位・WBO2位・IBF4位にランクインする那須川天心選手(帝拳)がWBA同級6位のビクトル・サンティリャン選手(ドミニカ共和国)を迎える世界前哨戦を配信。

さらに、アマチュアで世界選手権優勝の実績を持つ坪井智也選手(帝拳)のプロ第2戦、WBOアジアパシフィック・バンタム級王座決定戦、そして日本バンタム級王者でありWBA7位・IBF8位・WBO9位・WBC10位にランクインする増田陸選手(帝拳) vs WBA同級11位のミシェル・バンケス選手(ベネズエラ)の世界ランカー対決の模様を配信する。

「Prime Video Boxing 13」

6月8日(日)にPrime Videoで独占ライブ配信

このほかの2025年6月新着予定作品は以下の通り。

2025年6月新着予定作品一覧

映画(日本)

6月13日(金)

・「映画版 変な家」 ※見放題独占配信

6月18日(水)

・「僕らは人生で一回だけ魔法が使える」 ※独占配信

6月20日(金)

・「四月になれば彼女は」 ※見放題独占配信

6月25日(水)

・「ほかげ」

映画(海外)

6月2日(月)

・「ポライト・ソサエティ」

6月6日(金)

・「28日後…」

6月11日(水)

・「プロフェッショナル」 ※独占配信

6月12日(木)

・Amazon Original「アメリカン・サンダー:NASCARのル・マン挑戦」

(American Thunder: Nascar To Le Mans/アメリカ) ※午後4時から独占配信

・Amazon Original「ディープ・カバー ~即興潜入捜査~」

(Deep Cover/イギリス) ※午後4時から独占配信

6月19日(木)

・Amazon Original「ウプ・カップランブ ~お墓のスペース、足りません!~」

(Uppu Kappurambu/インド) ※午前3時30分から独占配信

6月22日(日)

・「TALK TO ME/トーク・トゥ・ミー」

6月26日(木)

・「Back to Black エイミーのすべて」

映画(韓国)

6月6日(金)

・「ソウルの春」 ※見放題独占配信

6月20日(金)

・「極限境界線 ~救出までの18日間~」

アニメ映画(日本)

6月6日(金)

・「ルパン三世 バビロンの黄金伝説」

6月13日(金)

・「ルパン三世 風魔一族の陰謀」

6月20日(金)

・「LUPIN THE IIIRD 銭形と2人のルパン」

6月27日(金)

・「LUPIN THE IIIRD 次元大介の墓標」

・「LUPIN THE IIIRD 血煙の石川五ェ門」

・「LUPIN THE IIIRD 峰不二子の嘘」

アニメ映画(海外)

6月20日(金)

・「ねこのガーフィールド」 ※見放題最速配信

テレビドラマ(日本)

6月1日(日)

・「青島くんはいじわる」

・「家政夫のミタゾノ」Season1~6

・「警視庁ゼロ係~生活安全課なんでも相談室~SEASON5」

・「警視庁ゼロ係~生活安全課なんでも相談室~出張捜査スペシャル」

・「ゲキカラドウ」

・「婚活探偵」

・「珈琲いかがでしょう」

・「さらば、佳き日」

・「シェフは名探偵」

・「七人の秘書 スペシャル」

・「じゃない方の彼女」

・「好きなオトコと別れたい」

・「にぶんのいち夫婦」

・「バイプレイヤーズ~名脇役の森の100日間~」

・「初恋、ざらり」

・「病院の治しかた~ドクター有原の挑戦~」

・「みなと商事コインランドリー」

・「私たちが恋する理由」

・「私のエレガンス」

・「私の夫は冷凍庫に眠っている」

6月27日(金)

・Amazon Original「私の夫と結婚して」 ※独占配信

テレビドラマ(海外)

6月14日(土)

・「ドクター・デス」シーズン2

6月18日(水)

・Amazon Original「ライアーズ 私たちのウソ」

(We Were Liars/アメリカ)シーズン1 ※午後4時から独占配信

6月25日(水)

・Amazon Original「カウントダウン」

(Countdown/アメリカ)シーズン1 ※午後4時から独占配信

テレビドラマ(韓国)

6月1日(日)

・「グッドボーイ」 ※独占配信

6月23日(月)

・「巫女と彦星」 ※独占配信

テレビアニメ(日本)

6月28日(土)

・「タコピーの原罪」

バラエティー(日本)

6月1日(日)

・「リア突WEST.レボリューション」 ※午前1時30分から見放題独占配信

6月5日(木)

・「バチェラー・ジャパン」シーズン6 ※独占配信

6月5日(木)20時 エピソード1~4

6月12日(木)20時 エピソード5~7

6月19日(木)20時 エピソード8~9

音楽

6月21日(土)

・「SUGA | Agust D TOUR‘D-DAY’THE MOVIE」 ※独占配信

6月27日(金)

・「THE_i -what is Number_i-」 ※独占配信

スポーツ

6月8日(日)

・「Prime Video Boxing 13」 ※独占ライブ配信

6月26日(木)

・「Boxing Navi ~Premium Lounge Vol.12」 ※独占配信