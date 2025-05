ユナイテッドの22歳、地元民に「支払ってくれない？」とお願い…LUUPのような電動キックボードでトラブル

現在アジアツアーを行っているマンチェスター・ユナイテッド。28日にはマレーシアでASEANオールスターズとの試合を行い、0-1で敗戦している。

この試合の結果は大きな話題になったが、ユナイテッドでプレーしている22歳のMFアマド・ディアロの行動もメディアを騒がせているようだ。

ディアロはアレハンドロ・ガルナチョやエイデン・ヘブンとともにクアラルンプールの街を観光に出かけ、「BEAM」の電動キックボード(いわゆるLUUPのようなレンタルサービス)を利用しようとしたという。

ただ、これを借りるにはスマートフォンに専用のアプリを入れて操作しなければならないのだが、ディアロはそれがうまくできなかったようで、地元民に「払ってくれないか」と頼んでいたとのこと。

Amad and Garnacho asking Malaysian locals to rent a electric scooter for them 😭



pic.twitter.com/a79xBOhf9d