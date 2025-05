【THE STANDARD ドズル社 Edition】 5月29日11時~ 予約開始 7月11日 発売予定 価格:7,920円

MSYは、有線イヤホン「THE STANDARD ドズル社 Edition」の予約受付をGRAPHT OFFICIAL STORE(ECサイト)にて5月29日より開始した。全国の家電量販店、PC専門店等では6月13日より予約を受け付ける。価格は7,920円。発売は7月11日を予定している。

「THE STANDARD ドズル社 Edition」は、クリエイターとコミュニティの新たな関係性を創っていく同社のブランド「GRAPHT」の「Team GRAPHT」シリーズより登場した、ゲーム実況グループ「ドズル社」(株式会社ドズル)とのコラボレーションによる有線イヤホン。

ドズル社の世界観を反映したデザインと、クリアなサウンドの両面から、お気に入りのコンテンツをより楽しむことができる。

「THE STANDARD ドズル社 Edition」について

デジタル音源に特化したサウンド設計のGRAPHTイヤホン「THE STANDARD」は、音の立ち上がりが速く、明瞭で定位に優れたサウンドにより、ゲームや音楽、動画の大切なシーンの声や音をクリアに楽しめる。

本モデルは、「THE STANDARD」のチューニングはそのままに、アルミパーツカラー、ハウジング、キャリングケース、マグネットケーブルクリップ、パッケージデザインなど、全体のカラーや刻印、デザインをドズル社のイメージにカスタマイズしたオリジナルモデルとなっている。

特長

イヤホン部

カラーリングやロゴタイプ・マークの刻印など、細部にまでこだわった「ドズル社」コラボデザイン。

ハウジング、マイク、プラグ部分にはそれぞれオリジナルのアルミニウム切削パーツを使用しており、ドズレッドをイメージしたアルマイトカラーを施している。さらに、剛性に優れたアルミニウム製のハウジングには、背面にドズル社のマーク、側面にロゴタイプを刻印。イヤホン全体でドズル社仕様に統一されたデザインを楽しめる。

アルミニウムハウジング、プラグ部分

アルミニウムハウジング、マイク部分

付属品も「ドズル社」コラボ仕様

気軽に持ち運びができるように、セミハードのオリジナルキャリングケースと、長いケーブルも整理可能なマグネットケーブルクリップも用意されている。イヤホンを保護しながら気軽に持ち歩くことができるキャリングケースには、ドズル社のマークをエンボス加工で表現。ファスナーのテープカラーはドズレッド、開閉する引手にはドズル社のロゴタイプがあしらわれている。

イヤホンのコードを簡単にまとめることができるマグネットケーブルクリップも、ドズル社のマークをあしらったコラボならではのデザインを採用。

イヤホン本体、イヤピース、キャリングケース、マグネットケーブルクリップ

ドズル社のドズル、ぼんじゅうる、おんりー、おらふくん、おおはらMENの5人の「勝利ポーズ」をあしらった、飾って楽しめる特別パッケージ(敬称略)

ゲーム・音楽・動画の声や音をクリアに楽しめる、デジタルサウンドに最適化されたチューニング

GRAPHTイヤホン「THE STANDARD」は、デジタルサウンドに合わせて、音の立ち上がりの速さと、音の定位にこだわったチューニングのイヤホン。

【デュアルダイナミックドライバー】

2基のダイナミックドライバーを同軸上に配置することで、明瞭で定位に優れたサウンドを実現。デュアルダイナミックドライバーならではの、力強い低音域と明瞭な中高音域を楽しめる。

【明瞭でキレのあるサウンド】

音の立ち上がりが速く、深く響く低音域と明瞭で歪みのない中高音域を実現するために、最新のダイナミックドライバーを搭載。ポリウレタン+LCP 液晶ポリマー振動板を搭載したΦ10mmダイナミックドライバーにより、太く力強い低音域を響かせ、ポリウレタン+PEEK 振動板を搭載したΦ6mm ダイナミックドライバーで、クリアで明瞭な中高音域を表現。ダイナミックドライバーならではの豊かな低音域とあわせて、明瞭でキレのある中高音域を楽しめる。

販売店舗と購入特典

(1)GRAPHT OFFICIAL STORE(ECサイト)

【仕様】

予約期間:5月29日(木)11時~7月10日(木)23時59分

※予約期間にオーダーした場合は基本送料無料となる。

発売日:7月11日(金)

□特設サイト

【ECサイト限定 購入特典】

「THE STANDARD ドズル社 Edition」購入特典はEC限定デザインのノベルティステッカー。さらに、先着で合計200個分に、スタンドポップ付箋も付属する。

・ノベルティステッカー:50×50mm(横×縦)

ドズル社5人の8bitイラストを使用した、ECサイト限定デザイン。

・スタンドポップ付箋:75×75×7mm(横×縦×厚み)

組み立てて飾れる付箋は台紙が斜めになっており、付箋が取りやすい設計。上部にはドズル社5人のミニキャラ「ちまっとドズル社」のイラストがあしらわれている。

※スタンドポップ付箋は、「THE STANDARD ドズル社 Edition」1個ご購入につき1個、先着200 個分限定でのお渡しとなります。

※予定数量に達し次第、配布を終了いたします。

(2)全国の家電量販店・PC 専門店など

予約開始日:6月13日(金)

発売日:7月11日(金)

【家電量販店・PC 専門店限定 購入特典】

「THE STANDARD ドズル社 Edition」を全国の家電量販店・PC 専門店などで購入すると、ノベルティステッカー(全2種)のうち、いずれか1枚がもらえる。

ステッカーデザイン:「勝利ポーズ」・「だっこ ドズル社」の2種類

※いずれか1枚をプレゼントいたします。どちらのデザインになるかはお渡しまでのお楽しみとなります。

※ステッカーは数量限定につき、なくなり次第終了となります。

ドズル社について

医大生からYouTubeクリエイターになった異色の経歴を持つ「ドズル」をリーダーに、5名のメンバーで活動中。ドズル、ぼんじゅうる、おんりー、おらふくん、おおはらMENの5名で「マインクラフト」を中心としたゲーム実況動画を毎日公開している。

※敬称略

□オフィシャルサイト

□YouTube チャンネル

□X

(C)2025 MSY Inc. All rights reserved. GRAPHT is a trademark of MSY Inc.

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

(C)DOZLE Corp.