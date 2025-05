シェラトングランドホテル広島が「夏のアフタヌーンティー with ハーゲンダッツアイスクリーム」を開催。

夏の果実とともに味わう、ひんやりアフタヌーンティーで、涼やかな午後のひとときを過ごせます☆

シェラトングランドホテル広島「ロビーラウンジ&More by Sheraton」夏のアフタヌーンティー with ハーゲンダッツアイスクリーム

期間:2025年7月1日(火)〜8月31日(日)

時間:13:00〜16:30 ※土・日・祝日は (1)12:00〜、(2)14:30〜の2部制(120分)

料金:1人 4,700円(税・サ込)

場所:ロビー階(L) ロビーラウンジ &More by Sheraton

予約・問い合わせ:082-262-7173(レストラン予約)、Web ※要予約(当日の空き状況はスタッフまでお問い合わせください)

提供メニュー:

季節のスイーツ8種:・月替わりミニパフェ(7月 ベリーティラミスパフェ with ハーゲンダッツ バニラ/8月 ヘーゼルナッツトロピカルクリームパフェwith ハーゲンダッツ ストロベリー)・ピーチベリーミルクプリン・ピスタチオラズベリー・パッションマンゴー生チョコ・メレンゲバタークリーム・ベリーホワイトチョコレートババロア・バターサブレ・ベリーザクザクマカロンスコーン2種:・プルーンとオレンジのスコーン・アールグレイスコーン(季節のフルーツコンポート・クロテッドクリーム付)セイボリー6種:・季節のスープ(7月 ヴィシソワーズ〜ジャガイモの冷製ポタージュ〜/8月 トウモロコシの冷製ポタージュ)・バジル香るアランチーニ・ポテトと海老のタルト キャビア飾り・パテドカンパーニュと自家製ピクルス・季節のフルーツと生ハム リコッタチーズ添え・シェラトンオリジナルハムのクロックムッシュ

※食材の仕入れ状況によっては、メニューが変更になる場合があります

シェラトングランドホテル広島のロビー階(L)ロビーラウンジ&More by Sheratonにて提供されている、ハーゲンダッツアイスクリームを使った「Traditional(トラディショナル)」

「夏のアフタヌーンティー with ハーゲンダッツアイスクリーム」として、2025年7月1日〜8月31日までの期間限定で、毎日提供します!

エグゼクティブペストリーシェフ 中川新氏プロデュースのもと、季節ごとにテーマを変えて提供されるアフタヌーンティー。

今回は桃やマンゴーなど、夏らしい果実をふんだんに使用したスイーツとハーゲンダッツアイスクリームを使った特別なミニパフェをセットにし、セイボリーとともに楽しめます☆

ハーゲンダッツアイスクリームを使用した月替わりミニパフェ

7月限定:ベリーティラミスパフェ with ハーゲンダッツ バニラ

8月限定:ヘーゼルナッツトロピカルクリームパフェ with ハーゲンダッツ ストロベリー

「夏のアフタヌーンティー with ハーゲンダッツアイスクリーム」にて提供される限定のミニパフェは、7月と8月で内容を変えて展開。

2025年7月限定のミニパフェ「ベリーティラミスパフェ with ハーゲンダッツ バニラ」は、爽やかなティラミス風です☆

北海道産マスカルポーネのムースと、ベリーシロップをたっぷり染み込ませたスポンジで仕上げられています。

ベリーチョコクランチとハーゲンダッツ バニラアイスクリームのハーモニーが楽しめるミニパフェです!

2025年8月限定のミニパフェは「ヘーゼルナッツトロピカルクリームパフェ with ハーゲンダッツ ストロベリー」

トロピカルフルーツのクリームに、香ばしくキャラメリゼしたヘーゼルナッツを合わせた夏らしい味わいに仕上げられています。

コクのあるナッツの風味と、ハーゲンダッツ ストロベリーアイスクリームの爽やかな酸味が絶妙です☆

メッセージ付き「アニバーサリープレート」

ロビーラウンジ&More by Sheratonにて提供している「Traditional (トラディショナル)」は、無料でお祝いメッセージ付「アニバーサリープレート」への変更が可能。(前日まで要予約)

パティシエールが心を込め、予約時に注文したメッセージを書いて仕上げてくれます!

夏の果実とハーゲンダッツアイスクリームを使った、涼やかなアフタヌーンティー。

シェラトングランドホテル広島の「夏のアフタヌーンティー with ハーゲンダッツアイスクリーム」は、2025年7月1日〜8月31日まで提供です☆

