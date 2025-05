BTS・J-HOPE、6月13日に新曲リリース決定！ソロプロジェクトのフィナーレを飾る

BTSのJ-HOPEが6月13日午後1時にデジタルシングル『Killin' It Girl (feat. GloRilla)』をリリースする。

5月29日、所属事務所BIGHIT MUSICは、J-HOPEが6月13日午後1時にデジタルシングル『Killin' It Girl (feat. GloRilla)』をリリースすると発表した。『Killin' It Girl (feat. GloRilla)』は、一瞬で恋に落ちるときめきをストレートに描いたHIPHOPジャンルの楽曲だ。J-HOPEはこの曲でソロシングルプロジェクトの締めくくりを飾ると同時に、進化を遂げた音楽の幅の頂点を披露する予定だ。

5月28日夜には、HYBE LABELSの公式YouTubeチャンネルにて公開された『Charm of HOPE』コンセプトフィルム内で同楽曲の一部音源が初披露され、グローバルファンの注目を集めた。重厚なビートと洗練されたリズムが耳に残り、インストゥルメンタルにもかかわらず思わずリズムに乗ってしまうほどの中毒性がある。

また、アメリカのラッパー・GloRillaとのコラボレーションにも期待が集まっている。GloRillaは、勢いのあるラップとパワフルなエネルギーで、世界のHIPHOPシーンを席巻しているアーティストだ。2024年に発売されたフルアルバム『Glorius』は、米ビルボード「Billboard 200」で5位を記録した。さらに同年の「iHeartRadio Music Awards」では「Best New Hip-Hop Artist」」に選ばれた。

J-HOPEは、6月13日、14日に高陽(コヤン)総合運動場で開催される「j-hope Tour ‘HOPE ON THE STAGE’ FINAL」で、『Killin' It Girl (feat. GloRilla)』のステージを初披露する予定だ。これに先立ち、コンセプトフォトやMVティザーも順次公開され、カムバックへの期待感を高めている。さらに、新曲のリリース後も多彩な活動を予告しており、ファンの関心はますます高まっている。

今年3月、J-HOPEはソロシングルプロジェクトの最初の楽曲『Sweet Dreams(feat. Miguel)』で、「愛したい、愛されたい」という真っ直ぐな想いを込めたセレナーデを届けた。また『MONA LISA』では、魅力的な相手に心を奪われる様子をユーモラスに表現した。そして今回の『Killin' It Girl (feat. GloRilla)』は、これまで積み重ねてきたJ-HOPEの多彩な感情表現の集大成ともいえる1曲となっている。

J-HOPEは最近、Apple Musicのラジオ番組「The Zane Low Show」に出演し、「感情の流れと順序を慎重に考え、ソロシングルプロジェクトを構成した」と語り、「その感情の流れを一つずつ解き明かしているところで、最後のシングルは個人的に最も愛着のある楽曲だ」と明かした。

◇J-HOPE プロフィール

1994年2月18日生まれ。本名チョン・ホソク。2010年にBig Hitエンターテインメント(現HYBE)の練習生となり、2013年にBTSのメンバーとしてデビューした。グループ内ではメインダンサーとリードラッパーを担当しており、ムードメーカー的存在としても知られている。活動名である「J-HOPE」は、名字であるチョン(英:Jeong)の頭文字の“J”と、希望を意味する英単語の“Hope”を掛け合わせたものであり、「パンドラの箱を開けると底には『希望』だけが残った」というギリシャ神話に由来している。兵役のため2023年4月に入隊、2024年10月17日に除隊した。