ENHYPEN＆aespaが3冠の快挙！音楽授賞式「ASEA 2025」、横浜で華やかに開幕

アジアを代表するトップスターたちが一堂に会する音楽授賞式「ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2025 presented by ZOZOTOWN」（以下「ASEA 2025」）が、幕を開けた。

【写真】ENHYPENが見せた“大人の色気”

5月28日、神奈川県・Kアリーナ横浜にて「ASEA 2025」初日が開催された。

今回の授賞式には、過去1年間に世界を舞台に顕著な成果を収めたトップクラスのK-POPアーティストやアジアの人気アーティストたちが集結。開催前から圧倒的な注目を集め、全席1万8700席が完売となった。

（写真提供＝「ASEA」組織委員会）aespa

“パフォーマンス型授賞式”を掲げる「ASEA 2025」では、今年もアーティストたちがファンの声援に応える華やかなステージを披露した。MCはTHE BOYZのジュヨンとIVEのレイが務め、俳優チャン・グンソクが大賞のプレゼンターとして登場し、会場に華を添えた。

「ASEA 2025」初日の大賞は、aespaとENHYPENが獲得した。 aespaは『Supernova』『Armageddon』『Whiplash』など、発表する楽曲すべてをメガヒットさせ、2024年を“aespaの年”にした。彼女たちは「Artist of the Year」「Song of the Year」の2つの大賞と、本賞である「The Platinum」を受賞し、3冠を達成した。

ENHYPENもまた、昨年だけでアルバム累積販売枚数545万枚を記録した“グローバルアルバム強者”として「Album of the Year」の大賞と「The Platinum」を受賞。さらに、ワールドツアーや「コーチェラ・フェスティバル」などでの活躍が評価され、「Top Touring Artist」も受賞し、こちらも3冠に輝いた。

（写真提供＝「ASEA」組織委員会）ENHYPEN

そのほか、IVE、NiziU、NCT WISH、日本のグループtimeleszも「The Platinum」を受賞。NiziUは「The Best Group（女性部門）」、NCT WISHは「The Best Performance」も受賞し、それぞれ2冠を獲得した。

新人賞である「The Best New Artist」は、デビューと同時に世界中の音楽ファンを魅了したNEXZ、Hearts2Hearts、KiiiKiiiが受賞。また、“次世代K-POPスーパーバンド”へと成長を遂げたXdinary Heroesは、初参加ながら「The Best Band」を受賞した。

本日（5月29日）は授賞式の2日目が開催され、新しい学校のリーダーズ、&TEAM、BADVILLAIN、BTOB、FANTASY BOYS、HANA、i-dle、チョ・ユリ、NouerA、n.SSign、櫻坂46、SKY-HI、THE BOYZ、THE RAMPAGE from EXILE TRIBE、ZEROBASEONEが出演予定だ（アルファベット順）。

MCは、女優キム・ヘユン、MONSTA Xのヒョンウォン、THE BOYZのヨンフンが務め、俳優ピョン・ウソクが大賞プレゼンターとして登場する。

（写真提供＝「ASEA」組織委員会）

なお、「ASEA 2025」は、創刊20周年を迎える韓国の大手芸能ニュースメディア『NEWSEN』、創刊13周年を迎えるスター＆スタイル専門誌『＠star1』、およびThe Star I&Mが主催し、ASEA組織委員会とZOZOTOWNが主管する授賞式である。

「ASEA 2025」1日目の 受賞者一覧は、以下の通り。

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Artist of the Year（アーティスト・オブ・ザ・イヤー）：aespa

Album of the Year（アルバム・オブ・ザ・イヤー）：ENHYPEN

Song of the Year（ソング・オブ・ザ・イヤー）：aespa

The Platinum（ザ・プラチナム）：aespa、ENHYPEN、NiziU、IVE、NCT WISH、timelesz

The Best Performance（ベスト・パフォーマンス）：NCT WISH

Top Touring Artist（トップ・ツアリング・アーティスト）：ENHYPEN

The Best Band（ベスト・バンド）：Xdinary Heroes

The Best Group (Female)（ベスト・グループ 女性部門）：NiziU

The Best New Artist（ベスト・ニュー・アーティスト）：NEXZ、Hearts2Hearts、KiiiKiii

The Best Artist（ベスト・アーティスト）：timelesz

Hot Trend（ホット・トレンド）：NOWADAYS

The Best Trot（ベスト・トロット）：イ・チャンウォン

The Best Solo (Male)（ベスト・ソロ 男性部門）：イム・ヨンウン

The Best Solo (Female)（ベスト・ソロ 女性部門）：BLACKPINK・ジス

（記事提供＝OSEN）