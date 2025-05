AppleはiPhone用にiOS、iPad用にiPadOS、Mac用にmacOSなど、プラットフォームごとにOSをリリースしています。OSの名前にはバージョン名、あるいはコードネームがつけられていましたが、2025年6月9日に開催される開発者向け年次会議「 WWDC25 」で発表されるとみられる次期OSからはバージョン番号ではなく、リリース年の次の年が表記されると報じられています。

iOS 26, macOS 26, watchOS 26, iPadOS 26: Apple to Rebrand Device Software - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2025-05-28/apple-to-rebrand-device-operating-systems-ios-26-macos-26-watchos-26iOS 26 is coming next month, not iOS 19 - 9to5Machttps://9to5mac.com/2025/05/28/ios-26-coming-next-month/記事作成時点での最新メジャー版は、iOSが「iOS 18」、iPadが「iPadOS 18」、macOSが「macOS Sequoia(macOS 15)」、watchOSが「watchOS 11」、tvOSが「tvOS 18」、visionOSが「visionOS 2」となっており、macOSにはコードネームが、それ以外のOSにはメジャーバージョンの番号が付記されています。AppleはいずれのOSについてもメジャーアップデートを1年に1回リリースしています。しかし、OSによってリリースされた時期がバラバラなので、同世代のOSであっても付記されるバージョン番号は異なっていました。Apple関連の情報に詳しいBloombergのマーク・ガーマン記者によると、AppleはOSのブランドイメージに一貫性を持たせ、ユーザーや開発者に混乱を招く可能性のある従来のアプローチから脱却するため、次期OSからはバージョン番号やコードネームではなく、「リリース年の次の年」を付記するとのこと。つまり、WWDC25で発表され2025年秋にリリースされる次期OSは「iOS 19」や「macOS 15」ではなく「iOS 26」「macOS 26」になるというわけです。OSのナンバリングを統一する施策には、OS全体で新デザイン言語「Solarium」をベースにOSすべてのインターフェースを改修してブランディングを統一する意図があるとガーマン記者は指摘しています。Appleは新デザイン言語の「Solarium」をベースにiOS 19のみならずApple WatchやApple TVのOSデザインも大規模改修する予定 - GIGAZINEApple関連ニュースサイトの9to5Macは「このニュースを初めて聞いた時、最初は戸惑いました。しかし、考えてみるとなるほど、納得がいきます。Appleのプラットフォーム間でバージョン番号を覚えるのは、特にバージョン番号が近いのに全く同じではない場合は、いつも難しいものです」とコメントしています。