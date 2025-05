ウェスティンホテル東京にて、常夏の島ハワイを感じるランチ&ディナーブッフェ「Hawaiian Buffet」を開催。

リゾートのような雰囲気のなか、オープンキッチンからサーブされる伝統料理やロコフードを楽しめる期間限定ブッフェです!

また、「モアナサーフライダー , ウェスティン・リゾート&スパ」のメニューも特別に用意されます☆

ウェスティンホテル東京「ザ・テラス」Hawaiian Buffet(ハワイアンブッェ)

期間:2025年5月30日(金)〜6月30日(月)

時間:

ランチ11:30〜14:00(L.O.14:00)、土日祝 12:00〜16:00(L.O.15:45)

ディナー 18:00〜21:30(L.O.21:00)、土日祝 17:00〜22:00(L.O.21:30)

場所:インターナショナルレストラン「ザ・テラス」(1F)

料金:

ランチ 大人 7,000円(税・サ込)/お子様 3,800円(税・サ込)

ランチ(土日祝) 大人 9,000円(税・サ込)/お子様 3,800円(税・サ込)

ディナー 大人 8,500円(税・サ込)/お子様 4,800円(税・サ込)

ディナー(土日祝) 大人 10,500円(税・サ込)/お子様 4,800円(税・サ込)

予約・お問い合わせ:インターナショナルレストラン「ザ・テラス」Tel.03-5423-7778、HP

※メニュー内容や営業時間、メニュー提供時間は変更になる場合があります

都会のウェルネスホテル「ウェスティンホテル東京」にて、常夏の楽園・ハワイの魅力が存分に味わえる「Hawaiian Buffet(ハワイアン ブッフェ)」を開催。

「Hawaiian Buffet」ではハワイで親しまれている伝統料理やローカルグルメをはじめ、ハワイのエッセンスを随所に取り入れた料理など、多彩なメニューが用意されます。

モアナサーフライダー, ウェスティン・リゾート&スパ, ワイキキビーチ(外観)

さらに、ワイキキビーチで初めて誕生した歴史あるホテル「モアナサーフライダー, ウェスティン・リゾート&スパ, ワイキキビーチ」が誇る人気メニューを、レシピをもとに再現。

現地の空気をそのままに感じられる、本格的な味わいのメニューが並びます☆

パティオに面した大きな窓から、柔らかな陽光と豊かな緑を感じる「ザ・テラス」

リゾートのような開放感あふれる空間にて、ハワイの魅力を体感できる贅沢なブッフェです!

Hawaiian Buffet メニュー例

スターターとサラダ:・パルミットのサラダ・ベリーとニンジンのサラダ・タロイモ、チキン、穀物のサラダ ミントとオニオンのドレッシング・マヒマヒのハワイアンマリネ・穀物とキヌアのサラダ・海藻とひじきのサラダ・スパイシーな枝豆・ハワイアンちらし寿司アイスコーナー:・ポケナチョス ※モアナサーフライダーレシピ・サーモンのロミロミ、タコのロミロミホットコーナー:・ガーリックシュリンプ ※モアナサーフライダーレシピ・サーモンのグリル レモン&醤油のソース・ハワイアン 香港スチームフィッシュ ※モアナサーフライダーレシピ・プレフチキン ※モアナサーフライダーレシピ・オックステールスープ・カルアポーク・ロコモコ ステーション・オックステールスープ・ハワイアンチキンカレーカービングアイテム:・バナナの葉で包んだ山百合ポークのロースト パイナップルソテー添え・オーストラリア リブビーフ 照り焼きソース(ディナー限定)・蒸しタロイモ (ディナー限定)・ハワイアン グリルチキン・バーベキューポークパンケーキ&ワッフルコーナー:・マンゴーパンケーキ・餅粉ワッフルグリル・ピッツァコーナー:・ピッツァ“ハワイアンヌードル・パスタコーナー:・サイミン・本日のパスタ・テラスオリジナル 冷製“担々麺”

名門ホテル「モアナ サーフライダー, ウェスティン・リゾート&スパ, ワイキキビーチ」のメニューを特別に再現した料理も並ぶ「Hawaiian Buffet」

1901年にワイキキビーチで誕生し、“ワイキキのファーストレディー”として親しまれているホテルの味を日本にいながら楽しめます☆

「モアナ サーフライダー, ウェスティン・リゾート&スパ, ワイキキビーチ」のメニューとして「プレフチキン」や「ポケ ナチョス」「ガーリックシュリンプ サワーガーリックソース」

「ハワイアン 香港スチームフィッシュ」などを特別に再現し、ブッフェ台に並べます。

パンケーキコーナーでは餅粉ワッフルなど、同ホテルのメニューからインスパイアされた、南国の香り漂うスイーツも用意されます。

ほかにも、目の前でダイナミックに切り分ける「ハワイアン グリルチキン」や「バナナの葉で包んだ山百合ポークのロースト パイナップルソテー添え」

「2種類のロミロミ」に「カルアポーク」など、ハワイの伝統料理やソウルフードの数々をバラエティー豊かに展開。

さらに、ブッフェ限定の特別な一杯として、「ザ・ビーチ・バー モアナサーフライダー」のシグネチャーカクテルのレシピをもとにアレンジした「モアナ マイタイ」も提供されます!

カクテルだけでなく、ノンアルコールカクテルでも楽しめる一杯です。

Hawaiian Buffet限定カクテル「モアナ マイタイ」

価格:1,800円(税・サ込)

「モアナ サーフライダー,ウェスティン・リゾート&スパ, ワイキキビーチ」の「ザ・ビーチ・バー」で提供されているシグネチャーカクテル「Moana Mai Tai」

そのにオリジナルレシピをもとに、ウェスティンホテル東京のアレンジで提供する「Hawaiian Buffet」の限定カクテルです☆

まるで、ワイキキビーチの波音が耳に届くかのような、南国の余韻漂う一杯。

リゾート感あふれる料理とともに楽しめば、南国気分がいっそう高まります!

Hawaiian Buffet限定カクテル「バージン モアナ マイタイ」 (ノンアルコールカクテル)

価格:1,200円(税・サ込)

限定カクテル「モアナ マイタイ」は、ノンアルコールカクテル「バージン モアナ マイタイ」としてもラインナップ。

「Moana Mai Tai」からインスピレーションを得て、「ザ・バー」のバーテンダーが考案しています。

「モアナサーフライダー, ウェスティン・リゾート&スパ, ワイキキビーチ」オリジナルグッズ プレゼント

プレゼント内容:モアナベア、オリジナルウォーターボトル

Marriott Bonvoy(マリオット ボンヴォイ)ロイヤリティプログラム会員や、ウェスティンホテル東京のメールマガジン登録者を対象にしたプレゼント企画を実施。

「Hawaiian Buffet」を注文した対象者から、抽選で「モアナサーフライダー , ウェスティン・リゾート&スパ , ワイキキビーチ」の希少なオリジナルグッズがプレゼントされます!

常夏のリゾート・ハワイの魅力が存分に楽しめる、期間限定のブッフェ。

ウェスティンホテル東京の「Hawaiian Buffet」は、2025年5月30日〜6月30日まで開催です☆

